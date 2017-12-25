Тот самый запах. Как чудят депутаты Архангельской области

Наши народные избранники не устают поражать своей непосредственностью. Имею ввиду депутатов всех уровней… которых так и хочется переименовать в депутаны.

Начнём с самых верхних. Насколько известно автору, они очень переживают из-за рейтингов, где местные наблюдатели опускают их всё ниже и ниже. А что делать… то, что об их деятельности публикуют в соцсетях литературные негры, прямая обязанность, а никакая не доблесть. Трояк с плюсом максимум.

А вот откуда появляются колы…

Вряд ли кто будет спорить, что в VII созыве Госдумы самый мутный представитель Архангельской области – это Андрей Палкин. Начал ещё на праймериз с дешёвого популизма – пустите простого рабочего парня в Москву на Охотный, и будут у вас за это дешевые дома – кто-то на эту сказку повёлся. А дальше сомнительная слава самого состоятельного парламентария (фигли тебе такая большая зарплата, отдай детям!), за сим подозрительное банкротство, больше похожее на уход от налогов… Ну, разве не муть?

Но к этой мути прибавился ещё и характерный запах… депутата Госдумы Палкина стали отслеживать федеральные издания. И вот, что нарыли - 25-летний Павел Палкин — сын самого богатого депутата Госдумы Андрея Палкина. Несмотря на этот факт, молодой человек не сторонится никакой работы. Например, Павел как индивидуальный предприниматель 31 января 2018 года заключил контракт с Исправительной колонией № 4 в Архангельской области. Он должен заняться "перекачкой фекальных сточных вод через присоединённую канализационную сеть".

Сумма этого контракта – 1.6 млн рублей. А всего на фекалиях депутатский сын (и брат) только в 2017 году заработал (по сведениям вездесущего «Лайфа») – 4.3 млн.

Собственно, что в этом такого? Жизнь – штука переменчивая, сегодня человек по уши в г…, а завтра, глядь, уже в правлении какого-нибудь банка заседает… «Фекалий-инвест», как красиво. Но давайте по чесноку. Когда золотарём, пусть и с миллионными объёмами, становится законный отпрыск представителя региона в нижней палате парламента твоей страны… как-то не комильфо, согласитесь (про то, что У НАС каждый труд почётен, напоминать не надо).

Но и это можно пережить. Смущает другое, упомянутое федеральное издание сообщает, что контракты с Павлом Палкиным заключаются, как с единственным поставщиком услуги, то есть, без конкурса и торга. При этом региональный УФСИН не спешит с ответом, почему такое происходит. Может, не видит смысла разжёвывать очевидное? Или обратиться с тем же вопросам к УФАС…

А вы ждали иного от семьи, чей глава прямо из строителей да в список Forbes… но это моё личное мнение.

Теперь спустимся на ступеньку ниже.

Законопроект, который предлагает ввести конфискацию личного автотранспорта за вождение в состоянии опьянения, внесло в Госдуму Законодательное собрание Архангельской области, следует из паспорта инициативы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ну что, здорово, сколько смертей на дорогах от этой пьяни. Правда, Конституцию надо менять, где частная собственность – штука неприкосновенная, но тогда нынешняя политическая система под большим вопросом. А то найдется желающие конфисковывать и конфисковывать… и не только автотранспорт… и не только у пьяных. Короче, военный коммунизм грядёт.

А ещё подобные законы не для этой страны. Дмитрий Гудков-старший… скажем так, не последний человек в масштабах Российской Федерации, рассказывает, как их с сыном гайцы прессовали на дороге по такому подозрению. Со всем набором фирменного гаишного хамства. И это политиков! Что же сделают с простым водилой… сразу берцами по почкам?!

Вдогонку мнение наблюдателя Алексея: Наши депутаты всё чаще пытаются протолкнуть законы, которые напоминают бандитские методы в лихие 90 годы!!!Только отжать у кого-нибудь что-нибудь!!!И это не только у людей, преступивших закон, а и вполне у законопослушных граждан! Так и ждёшь кого-нибудь нового д***ма от них. Так для кого стараются наши уважаемые депутаты (что можно с трудом сказать...)? Я ни в коем случае не защищаю пьяных водителей, но и не одобряю бандитских методов! Лучше займитесь принятием законов, которые смогут улучшить экономику нашей страны и благосостояние малоимущего населения!

Справедливости ради – в Сети немало тех, кто поддерживает подобные конфискационные меры. Но это всё безлошадные или закодированная алкашня… зуб даю.

Впрочем, кабмин уже дал отрицательный отзыв на эту инициативу. Да ещё и покрутил пальцем у виска в адрес наших депутатов. Зачем так позориться… всё произошедшее было предсказуемо.

Ещё областные депутаты решили разобраться с грибами-ягодами, которые официально называются недревесной лесной продукцией. (ИА Регион29) — Речь идёт о грибах, ягодах, чаге, а также о возможностях использования наших лесов для рекреации и туризма, охоты, рыбалки и так далее. Очень важно использовать лес комплексно. Поэтому мы и решили сегодня обсудить многоцелевое использование леса в Архангельской области и поговорить…

Ага, поговорить… буквально на днях читал, что кто-то умный из Госдумы предложил учитывать и обложить налогом всех тех бабушек, что стоят летом на углу с букетиками спелой земляники в руках, а осенью с кучками грибов. Мол, бюджет мимо таких денег пролетает, сокрушался народный избранник, надо прищучить. У нас это особо цинично звучит на фоне участившихся разговоров – как мало в бюджет поступает от древесной продукции, которую некоторые несознательные предприниматели гонят втёмную.

Бабушки им компенсируют… воистину, иногда лучше молчать, чем говорить.

Про городских депутатов скажу после ближайшей сессии. Очень хочется посмотреть, как будут разбираться с концессией «Водоканала»…

И самый последок. На минувшей неделе регион посетил недавно назначенный полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов.

Потом мне звонили чиновники, по должности своей или из любопытства отслеживающие архангельское информационное поле, и удивлялись – почему нет аналитики по визиту, одна скупая информация?

Пардон, отвечаю, а что там анализировать? С самого начала было ясно, что сенсаций ожидать не стоит, человек приехал знакомиться. Кстати, предшественник Беглова Цуканов тоже не был нам родным, если уж новому разбираться, так это с Калининградской областью. Разве что порассуждать о новой униформе для чиновников этого ранге – Беглов и Орлов были практически в одинаковых чёрных дублёнках – но так мы Юдашкина натолкнём на мысль на чём слупить очередной госзаказ. Пусть сам думает, гламурыш.

Но одна почти сенсация была, просто её не заметили в общем контексте.

В заключительной речи полпред сказал, что работа губернатора Орлова его в общем и целом устраивает, и он желает ему… В данном случае, слова Беглова можно спокойно отнести к мнению Москвы. Что фактически дезавуирует разговоры об отставке главы нашего региона сразу после президентских выборов, как бы кому этого не хотелось.

Впрочем, дождёмся явки… на всякий случай. А то получится, что зря местную «Единую Россию» ставят… на крыло (а вы о какой позе подумали?).

Леонид Черток