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Сенатор Виктор Павленко поздравил мусульман Архангельска с открытием мечети

Сенатор Виктор Павленко поздравил мусульманскую общину столицы Поморья с открытием мечети, воссозданной на историческом месте.


В торжественном открытии мечети приняли участие председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководители Архангельской области, представители общественности.


Как сообщил член Совета Федерации Виктор Павленко, первая мечеть в Архангельске была построена в 1905 году. После революции деревянное здание было изъято у мусульман, перестроено, а затем сгорело. Будучи мэром столицы Поморья Виктор Павленко поддержал решение о передаче религиозной общине мусульман исторического места, где была расположена мечеть. В ноябре 2014 года председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин благословил строительство храма, совершив традиционную исламскую молитву – намаз.


«Чуть более 3 лет назад глубокоуважаемый шейх Равиль Гайнутдин очень верно сказал, о том, что возрожденная на историческом месте мечеть станет общим домом молитвы для татар, башкир, азербайджанцев, дагестанцев, чеченцев и представителей других мусульманских народов, проживающих в Архангельске. С момента своего основания наш город был многонациональным, таким он остается и сейчас. Общими усилиями наряду с возрождением наших православных храмов, строительством главного Михайло-Архангельского кафедрального собора построена и мечеть. В Архангельске представители разных народов и религий живут в дружбе и согласии. И я всегда говорю – у нас одна национальность – мы архангелогородцы», - отметил сенатор, поздравляя мусульман с открытием мечети.


 

03 февраль 14:50 | : Горячая тема / Будни

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