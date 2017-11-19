Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск - не Барселона... но и не Кострома. Впечатления о постновогодней чистоте

В этом году небеса миловали Поморье от морозов прошлогодней лютости. Соответственно, народ больше времени проводил на улице. Хорошо это или плохо? Для здоровья гуляющих – однозначно первое. А вот для Архангельска и праздничного настроения…

Младший сын, придя с первоянварской прогулки по центру, захлёбываясь эмоциями снова рассказывал, какие в его городе живут… свиньи. Те, что втыкают пустые бутылки в новогодние ёлки общей доступности, те, что бросают пивные банки и обёртки в прямо в снег, хотя до мусорной урны метров двадцать пройти.

А ещё в этом городе живут лошади. Такой вывод сделал коллега Азовский, несколько послепраздничных дней наблюдавший за кучей органического происхождения, лежавшей в стратегической близости и от мэрии, и от здания областного правительства. Почему только наблюдал, а не сам убрал? Потому что не наше журналистское это дело, наше как раз выявлять и указывать. А то уберёшь, потом окажется, что специально положили для съёмок исторического фильма… реквизит, так сказать.

Так кто виноват в этой городской расхлябанности? Да все. Я до сих пор не понимаю, в чём сложность договориться с дворниками, чтобы вышли часам к 12 дня первого числа нового года и почистили хотя бы центр. Если это нарушения трудового законодательства или договора с профсоюзом мусорщиков, то денежная премия, поверьте, заткнёт любые возмущённые глотки.

Впрочем, с моей точки зрения, есть ещё одна причина, с которой непонятно, что делать. Все, наверное, читали восхищение новогодней Москвой. В которой в этом году было рекордное число народа – и приехали, и не уехали на рождественские каникулы – люди чуть ли не строем по Тверской передвигались. И весь мусор, оставшийся после толпы, уже ночью убирали московские дворники. Среди которых вы не встретите не только москвичей, но и вообще россиян, сплошная Средняя Азия. До нас они не доезжают, и климат суров, и оплата не та. Давайте смотреть правде в глаза… без таких гастарбайторов проблему не решить, по крайней мере, до появления дворников-андроидов.

Да, и всё познаётся в сравнении. В эти дни один известный архангелогородец с восторгом пишет о свободных от снега улицах Барселоны… где температура под новый год была плюс 17. Моя же семья на рождественские каникулы прокатилась в гости к костромской Снегурочки. Так вот, в путешествии они гордились своим Архангельском, который оказался и нарядней и презентабельней январской Костромы. В зимний период сразу вылезла общая неухоженность этого патриархального города, бедность фасадов знаний, ещё большая, чем у нас, замусоренность улиц, неубранность мостовых и тротуаров. Всё это супруга примечала своим профессиональным журналистским взглядом.

А Ярославль, претендующий на звание туристической жемчужина в обрамлении Золотого кольца России… вечерний Ярославль оказался темнее ночного Архангельска. И это в постпраздничные дни!

Так-то, господа хорошие…

Леонид Черток

20 январь 13:53 | : Горячая тема / Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (116)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20