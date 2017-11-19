Архангельск - не Барселона... но и не Кострома. Впечатления о постновогодней чистоте

В этом году небеса миловали Поморье от морозов прошлогодней лютости. Соответственно, народ больше времени проводил на улице. Хорошо это или плохо? Для здоровья гуляющих – однозначно первое. А вот для Архангельска и праздничного настроения…

Младший сын, придя с первоянварской прогулки по центру, захлёбываясь эмоциями снова рассказывал, какие в его городе живут… свиньи. Те, что втыкают пустые бутылки в новогодние ёлки общей доступности, те, что бросают пивные банки и обёртки в прямо в снег, хотя до мусорной урны метров двадцать пройти.

А ещё в этом городе живут лошади. Такой вывод сделал коллега Азовский, несколько послепраздничных дней наблюдавший за кучей органического происхождения, лежавшей в стратегической близости и от мэрии, и от здания областного правительства. Почему только наблюдал, а не сам убрал? Потому что не наше журналистское это дело, наше как раз выявлять и указывать. А то уберёшь, потом окажется, что специально положили для съёмок исторического фильма… реквизит, так сказать.

Так кто виноват в этой городской расхлябанности? Да все. Я до сих пор не понимаю, в чём сложность договориться с дворниками, чтобы вышли часам к 12 дня первого числа нового года и почистили хотя бы центр. Если это нарушения трудового законодательства или договора с профсоюзом мусорщиков, то денежная премия, поверьте, заткнёт любые возмущённые глотки.

Впрочем, с моей точки зрения, есть ещё одна причина, с которой непонятно, что делать. Все, наверное, читали восхищение новогодней Москвой. В которой в этом году было рекордное число народа – и приехали, и не уехали на рождественские каникулы – люди чуть ли не строем по Тверской передвигались. И весь мусор, оставшийся после толпы, уже ночью убирали московские дворники. Среди которых вы не встретите не только москвичей, но и вообще россиян, сплошная Средняя Азия. До нас они не доезжают, и климат суров, и оплата не та. Давайте смотреть правде в глаза… без таких гастарбайторов проблему не решить, по крайней мере, до появления дворников-андроидов.

Да, и всё познаётся в сравнении. В эти дни один известный архангелогородец с восторгом пишет о свободных от снега улицах Барселоны… где температура под новый год была плюс 17. Моя же семья на рождественские каникулы прокатилась в гости к костромской Снегурочки. Так вот, в путешествии они гордились своим Архангельском, который оказался и нарядней и презентабельней январской Костромы. В зимний период сразу вылезла общая неухоженность этого патриархального города, бедность фасадов знаний, ещё большая, чем у нас, замусоренность улиц, неубранность мостовых и тротуаров. Всё это супруга примечала своим профессиональным журналистским взглядом.

А Ярославль, претендующий на звание туристической жемчужина в обрамлении Золотого кольца России… вечерний Ярославль оказался темнее ночного Архангельска. И это в постпраздничные дни!

Так-то, господа хорошие…

Леонид Черток