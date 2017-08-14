Наша Мэрилин. Чем займётся Елена Кутукова в московском представительстве?

Я давно не помню такого ажиотажа, что поднялся вокруг назначения нового руководителя Представительства Архангельской области в Москве. Совсем недавно я предлагал на это место популярного артиста Леонида Куравлёва (его как раз Гришков освободил по невнятным обстоятельствам). С такой вот мотивировкой: Никаких специальных знаний, как я понимаю, эта должность не подразумевает, генетической привязки к Поморью тоже. А представьте, что кто-то, пусть и в Администрации президента, отказывается выслушать от самого Жоржа Милославского ма-а-аленькую просьбу (с тем же награждением).

Не прислушались. Нашли даму-москвичку, чьё имя вызвало у подавляющего большинства местных журналистов (априори осведомлённых людей) удивление – а кто это? Как кто - удивились не только в светской власти, но и в Архангельской епархии. И выяснилось, что у Елены Кутуковой с регионом давнишние связи. Не только по работе – принимала деятельное участие в восстановлении сельского храма, состоит в попечительском совете Ошевенского монастыря, хорошо знакома с нашим митрополитом.

Неужели по протекции Даниила? Отнюдь, по связям более чем светским. Вот, кто у Елены Сергеевны кровный батюшка: Сергей Кутуков - заместитель руководителя аппарата комитета Совета Федерации РФ, позже директор Департамента контроля расходов федерального бюджета на международную деятельность Счётной палаты РФ, а затем член Совета НП «НОВАК», директор Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», руководитель направления «Управление рисками, внутренний аудит, контроль, КРД» IBS.

То есть, человек «чемезовской команды», к которой имеет отношение и наш губернатор. И нечего мизинцы оттопыривать, губки кривить – бесхозных губернаторов у нас нет, пора бы смириться.

И ещё, Елена Сергеевна совсем недавно потеряла работу - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» ЛИКВИДИРОВАНО. Ликвидировано приказом Председателя Счетной палаты Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 74. Просто удачное совпадение – у них красна девица не при делах, а у нас для неё есть свободная светёлка в главном посаде…

И, тем не менее, шум-гам. Народ активно обсуждает, какие качества должны быть у московского представителя. У нас каких только не было… в основном серые мышки да прощелыги. Неожиданно вспомнили, что Анатолий Ефремова прыгнул с этого места прямо в губернаторское кресло, расстроив этим до невозможности Павла Балакшина. Ну и начались ненужные параллели…

Мнение части участников нашего «Вольного дела» сводится к тому, что должность сия требует достаточно узкопрофильных навыков – от официантки до сестры-хозяйки с элементами аниматора (хорошо, интимную сферу не вспомнили). Возможно, коллег смутил более чем скромный вид нового замгубернатора. Действительно, представляться областным депутатам вышел чуть ли не «синий чулок» с причёской «Привет Олимпиаде-80». Смотрю в интернете… и вижу совсем другую Лену Кутукову.

Стоп, это же чисто профессиональное, как у любого сотрудника ФСБ со стажем и званием. В один нужный кабинет она входит Мэрлин Монро, так, что хозяин кабинета вспотеет, а в другой – полковником ФСБ, среди которых бывших не бывает, там тоже вспотеют, но уже от страха. Причём каждый раз в новом образе… их этому специально учат. Да Куравлёв просто отдыхает!

Что касается конспирологии… вот вам на закуску. Только что назначенный врио Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский имеет отношение к православному Благотворительно фонду Фёдора Ушакова, когда Елена свет-Сергеевна занимает должность заместителя председателя попечительского совета фонда «Наследие Севера», устраивает по Москве православные выставки. Эти двое явно пересекались…

…дальше теоретизируйте сами.

Леонид Черток