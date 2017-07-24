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В структуре администрации Архангельской области возрождается Министерство правды

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, в администрации Архангельской области принято принципиальное решение о возрождении Департамента информации и общественных связей.

Напомним, что данная структура появилась в начале 2001-го, в нее было преобразовано уже существовавшее на тот момент аналогичное Управления как форма поощрения Сергея Ковалева и его команды за работу на вторых выборах губернатора Анатолия Ефремова. В местном политическом бомонде департамент Ковалева часто называли Министерством правды.

После победы на губернаторских выборах 2004 года Николая Киселева, отличавшегося большой нелюбовью к собственной публичности, департамент часто менял руководителей – Виктор Ильин, Яков Попаренко, Ирина Горькая… При губернаторе Михальчуке окончательно захерел и растворился в структурах областной администрации, часть его функций приняло на себя Агентство по печати и СМИ.

Наблюдатели считают идею возрождения департамента информации в его прежнем функциональном значении разумной, как способ создать единый центр принятия решений по данному направлению деятельности областного правительства.

Решение о руководителе департамента уже принято – им станет действующий пресс-секретарь губернатора Иван Новиков. Источник редакции сообщает, что приказ о его переходе на новую должность подписан первым числом текущего месяца. Сейчас идет процесс формирования новой команды.

Удивительно, но об Иване Владимировиче Новикове очень мало информации в интернете, его биография отсутствует даже на портале Правительства области. Известно, что он уроженец архангельской глубинки, имеет высшее гуманитарное образование и свою профессиональную карьеру начинал в «Молодой гвардии» «Единой России», в последствии перейдя в более серьезные партийные структуры. На посту пресс-секретаря главы региона выделился тем, что смог наладить рабочие контакты даже с оппозиционными журналистами.

Кто займет освободившееся кресло губернаторского пресс-секретаря пока неизвестно. Впрочем, наблюдатели считают, что при сильной пресс-службе, которая традиционно входила в структуру департамента информации, подобная отдельная должность необязательна, и ее можно безболезненно сократить.  

(на фото: Иван Новиков… еще на партийной работе)

13 сентябрь 10:29 | : Горячая тема / Политика

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