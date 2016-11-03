Архангельская область: Крайний шанс для Ирины Чирковой, или Кого выбрать осенью?

Ожидается, что в сентябре пройдут довыборы в Областное собрание и архангельский Горсовет. Довыбирать будут на те места, что освободились с уходом Палкина и Юркова на повышение. Не очень понимаю, зачем это надо, если нынешние созывы вот-вот кончатся сами собой… видимо, исходя из логики, чтобы избиратели их округов не чувствовали себя брошенными. Вы часто ощущаете присутствие своего депутата в решении проблем из повседневной жизни? Вот и я удивляюсь…
Тем не менее, схватка, если таковая состоится, обещает быть жаркой. Потому что победа в ней фактически гарантирует такой же успех на следующих выборах… плюс сэкономленные деньги на предвыборную агитацию. Пусть там и будет новая нарезка округов, всё равно задел останется. Что-что, а деньги наши депутаты (или их спонсоры) считать умеют.
С большой долей уверенности можно предположить, что заявится Ирина Чиркова. Да-да, та самая скандалюшечка, вылетевшая из ЛДПР, не пущенная в ЕдРо, и опрофанившаяся осенью со «Справедливой Россией». Пусть после Госдумы это и будет ощутимой потерей в статусе, но по типу своему, девушка она не столичная, к ней очень подходит расхожее выражение – «где родился, там и пригодился».
Скорее всего, Ирина пойдёт в гордуму. Поясняю, снова идти по южному округу после громкого проигрыша Палкину ей девичья гордость не позволит. А вот в некоторых районах Архангельска у неё плотно схвачено, например, в Майской горке. Да и Олег Черненко, не только ангел-хранитель, но и наставник на скользком пути в публичную политику молодой архангельской журналистки, будет под боком. Если кто обидит, сразу двойной нельсон… как уже было этим летом в Мезени.
Единственное, от какой партии пойдёт Чиркова на выборы? Сомневаюсь, что «Справедливая Россия» будет также благосклонна из одного суеверия, да и Ирине самой обидно за потраченные без толку деньги, которые проигравшим одномандатникам не возвращаются. С другой стороны, у региональных эсеров кадровый запас небольшой, от политических аутсайдеров чаще бегут, чем приходят, а у Ирины, как ни крути, неплохие шансы плюс электоральная узнаваемость. Короче, в этой части могут быть варианты…
Ещё называется фамилия Рима Калимуллина. Бизнесмена и шоумэна, хорошо известного в Архангельске, даже странно, что он ещё на в горсовете. Его даже называют преемником Юркова (только вопрос – как к слову Дмитрия теперь относятся его бывшие избиратели, не считают ли себя брошенными?). Также в разговорах на тему выборов часто всплывает Мамикон Гекчян, успешный архангельский ресторатор и общественник. Скорее, из любопытства: как так, представитель азербайджанской диаспоры в горсовете заседает, а армянской – нет… непорядок.
Оба упомянутых выше джентльмена – известные и достойные люди, каждый со своим электоратом. Одно но… от какой бы партии они не пошли на выборы, избиратели будут воспринимать Кима, как представителя татарского землячества («Голосуй за Сабантуй!» - дарю слоган, если дойдёт до дела), а Мамикона, соответственно, армянского. У нас же выборы в последние годы всё-таки игра политических партий, даже Алиев Гусейн Али-оглы прошёл в Горсовет от «Родины»… то-то шуток было.
Поэтому рискну предположить, что на довыборы в архангельскую Гордуму пойдёт кто-то от «Единой России». Возможно, молодой, но перспективный. На чью известность будет работать весь единоросовский медиа-холдинг… ведь для чего-то он создавался?
Также уверен, что своих людей выдвинет ЛДПР, удачно экспериментирующая с амбициозной молодёжью, тот же Игорь Арсентьев вполне способен показать достойный результат на юге и попасть в облсобрание. Коммунисты? Даже обсуждать неинтересно при их кадровом старпёрстве… пусть своё дохромают.
А ещё не зря говорят, что участие в больших парламентских выборах есть практика и задел для участия в малых, региональных и муниципальных. Поэтому я бы не стал забывать две фамилии – Ерыкалов и Жадченко. Да, шли они от мало перспективных «Патриотов России», но в данном случае большой вес будут играть конкретные персоны. Оба упомянутых – мужчины самостоятельные, состоятельные, от таких даже парламентские партии не отказываются.
Будем ждать полного «меню»…
Леонид Черток