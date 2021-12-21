Парадоксы Поморья: заболеваемость падает - спрос на удаленку растет

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с резюме и вакансиями в Архангельской области и выяснили, что желающих работать удаленно среди местных жителей гораздо больше, чем предложений с удаленной занятостью.
За последний месяц работодатели Архангельской области опубликовали более 200 новых вакансий с удаленным форматом работы. В то же время соискатели разместили более 1 800 резюме с таким же форматом работы.
Наиболее активно ищут работу на «удаленке» соискатели в возрасте до 35 лет (33%), имеющие незаконченное высшее образование. В своих резюме 57% соискателей указывают, что имеют опыт работы более 6 лет.
В свою очередь местные работодатели чаще всего предлагают удаленный формат работы в сфере продаж (70% вакансий от общего числа), в сфере «Административный персонал» (26%), а также в ИТ-сфере (18% вакансий). Реже всего вакансии на «удаленке» можно найти в сфере искусства, медицинской сфере, а также в сфере транспорта.
Работодатели, как правило, предлагают в вакансиях с удаленным форматом работы зарплату порядка 50 000 рублей, что на 12 000 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Топ «удаленных» вакансий в Архангельской области:
*данные вакансий по состоянию на 4 мая 2022 года