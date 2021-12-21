Группа Аквилон предоставляет специальные скидки для корабелов Северодвинска

В мае при покупке квартиры в новых жилых комплексах в Северодвинске действует специальная скидка для работников ОАО ПО «Севмаш», ОАО ЦС «Звездочка», АО СПО «Арктика»*.
Также скидкой до 125 тыс. рублей могут воспользоваться работники государственных бюджетных организаций в сфере образования, культуры и медицины, и многодетные семьи с детьми в возрасте до 3 лет.
Группа Аквилон работает со всеми видами субсидий, которые могут идти на приобретение квартиры у застройщика, либо на досрочное погашение ипотеки. Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты. Все подробности – по телефону 8 (8184) 52-00-00 и в офисе компании на ул. Ломоносова, 85 к.1.
Напомним, что в первую декаду мая офисы Группы Аквилон работают по специальному графику. 5-6 мая они работают в обычном режиме с 9 до 20 часов, 7-8 и 10 мая офисы открыты с 11 до 17 часов. 1 мая в День весны и труда и 9 мая в День Победы офисы будут закрыты.
Сейчас в столице Поморья и городе корабелов Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 330 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 22.04.2022 по 31.05.2022 года. Подробности по тел. 8 (8184) 52-00-00. Скидка в 125 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры 78,21 кв. м. при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс. 1 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф