На Северо-Западе России наметился самокатный бум

Сезон велосипедов и электросамокатов открыт. Работодатели СЗФО снова ринулись искать и набирать специалистов по обслуживанию этой техники. Анализ вакансий, размещенных работодателями Северо-Запада, показывает, что спрос на новых работников, которые будут ремонтировать, заряжать, мыть, расставлять электросамокаты, а также организовывать работу новых филиалов вырос на 82%.
Статистика показывает, что с начала 2022 года работодателям на Северо-Западе страны понадобилось на 82% больше работников по обслуживанию электросамокатов, чем в начале 2021 года. При этом наибольший спрос на новых сотрудников демонстрируют Петербург, Калининград и Всеволожск.
В топ наиболее востребованных профессий входят механики по ремонту электросамокатов, мойщики, водители-расстановщики, сервисные инженеры по обслуживанию и зарядке самокатов, а также работники складов самокатов.
Отметим, что за последнее время компании Калининграда и Мурманска искали операционных директоров филиалов проката электросамокатов. Компании отмечали, что у будущих руководителей будет задача «… с мая по октябрь обеспечивать непрерывную работу 200 электрических самокатов и 150 мускульных велосипедов в каждом городе присутствия», а также организация полного цикла работы команды по ремонту и поддержанию "флота" самокатов и велосипедов в рабочем состоянии на ежедневной основе.
Судя по описанию вакансий, у работников данной сферы всегда будет большой объем работы. Так, одна из компаний в описании вакансии указывает, что «по состоянию на 2021 год у нас более 3000 самокатов».
Важно, что за год работодатели Северо-Запада повысили и медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для специалистов по работе с электросамокатами. В среднем рост дохода составил 5 000 рублей (до 55 000). Одни из самых высоких зарплат в вакансиях, связанных с электросамокатами, можно найти работных предложениях для водителей-расстановщиков самокатов (до 80 000 рублей) и ремонтников (до 100 000 рублей).
Рейтинг вакансий для специалистов по обслуживанию электросамокатов, СЗФО: