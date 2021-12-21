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На Северо-Западе России наметился самокатный бум

Сезон велосипедов и электросамокатов открыт. Работодатели СЗФО снова ринулись искать и набирать специалистов по обслуживанию этой техники. Анализ вакансий, размещенных работодателями Северо-Запада, показывает, что спрос на новых работников, которые будут ремонтировать, заряжать, мыть, расставлять электросамокаты, а также организовывать работу новых филиалов вырос на 82%.

Статистика показывает, что с начала 2022 года работодателям на Северо-Западе страны понадобилось на 82% больше работников по обслуживанию электросамокатов, чем в начале 2021 года. При этом наибольший спрос на новых сотрудников демонстрируют Петербург, Калининград и Всеволожск.

В топ наиболее востребованных профессий входят механики по ремонту электросамокатов, мойщики, водители-расстановщики, сервисные инженеры по обслуживанию и зарядке самокатов, а также работники складов самокатов.

Отметим, что за последнее время компании Калининграда и Мурманска искали операционных директоров филиалов проката электросамокатов. Компании отмечали, что у будущих руководителей будет задача «… с мая по октябрь обеспечивать непрерывную работу 200 электрических самокатов и 150 мускульных велосипедов в каждом городе присутствия», а также организация полного цикла работы команды по ремонту и поддержанию "флота" самокатов и велосипедов в рабочем состоянии на ежедневной основе.

Судя по описанию вакансий, у работников данной сферы всегда будет большой объем работы. Так, одна из компаний в описании вакансии указывает, что «по состоянию на 2021 год у нас более 3000 самокатов».

Важно, что за год работодатели Северо-Запада повысили и медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для специалистов по работе с электросамокатами. В среднем рост дохода составил 5 000 рублей (до 55 000). Одни из самых высоких зарплат в вакансиях, связанных с электросамокатами, можно найти работных предложениях для водителей-расстановщиков самокатов (до 80 000 рублей) и ремонтников (до 100 000 рублей).

Рейтинг вакансий для специалистов по обслуживанию электросамокатов, СЗФО:

  • Мойщик электросамокатов, до 50 400 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54633826, Санкт-Петербург
  • Механик по ремонту электросамокатов, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54850859, Санкт-Петербург
  • Водитель-расстановщик электросамокатов на своем грузовом автомобиле, от 78 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55167408, Санкт-Петербург
  • Мастер по ремонту электросамокатов, гироскутеров, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49505095, Санкт-Петербург
  • Сотрудник сервисного центра, https://spb.hh.ru/vacancy/54902840, Калининград
  • Ремонтник электросамокатов, до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55090546, д. Порошкино (Всеволожский район)
  • Начальник склада электросамокатов, до 95 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55090544, д. Порошкино (Всеволожский район)
  • Водитель (обслуживание электросамокатов), до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55090550, д. Порошкино (Всеволожский район)
  • Кипер/Помощник механика (Специалист по зарядке самокатов), до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55063024, Санкт-Петербург

 

05 май 07:51 | : Экономика

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