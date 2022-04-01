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Внутренний рынок Поморья заинтересовался трудами архангельских осужденных

В Центре трудовой адаптации осужденных  исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) в стадии завершения банный комплекс по новым технологиям.

Для изготовления данного заказа используется сухой профилированный брус. В настоящее время это является наиболее передовой технологией на деревообрабатывающих производствах. В бригаде работают 11 осужденных, которые овладели этим процессом, находясь в режимном учреждении.

Материал, который используется для изготовления банного комплекса, производится на оборудовании, приобретенном ИК-14 в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)".  Закупленные станки обладают высокой мощностью, что позволяет расширить возможности имеющегося производства и приступить к изготовлению строений из полноценного профилированного бруса большого сечения.

- Это один из самых крупных деревянных объектов, изготовленных в нашем учреждении. В нем более 200 кубических метров сухого профилированного бруса, после сборки банного комплекса сразу можно приступить к его эксплуатации, не дожидаясь усадки. Кроме того качество обработки бруса при данной технологии очень высокое,  к тому он не требует обшивки и утепления, - отмечает заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Сергей Павлов.   

Продукция из профилированной доски (минибруса) последнее время пользуется стабильным спросом. На производстве исправительной колонии №14 по освоенной технологии осужденные изготавливали уже беседки и небольшие домики. Отделом маркетинга сегодня сформирован "пакет заказов" на весь летний период, данная продукция востребована на  внутреннем рынке.

28 апрель 11:32 | : Экономика

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