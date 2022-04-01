Внутренний рынок Поморья заинтересовался трудами архангельских осужденных

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) в стадии завершения банный комплекс по новым технологиям.
Для изготовления данного заказа используется сухой профилированный брус. В настоящее время это является наиболее передовой технологией на деревообрабатывающих производствах. В бригаде работают 11 осужденных, которые овладели этим процессом, находясь в режимном учреждении.
Материал, который используется для изготовления банного комплекса, производится на оборудовании, приобретенном ИК-14 в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)". Закупленные станки обладают высокой мощностью, что позволяет расширить возможности имеющегося производства и приступить к изготовлению строений из полноценного профилированного бруса большого сечения.
- Это один из самых крупных деревянных объектов, изготовленных в нашем учреждении. В нем более 200 кубических метров сухого профилированного бруса, после сборки банного комплекса сразу можно приступить к его эксплуатации, не дожидаясь усадки. Кроме того качество обработки бруса при данной технологии очень высокое, к тому он не требует обшивки и утепления, - отмечает заместитель начальника ИК-14 УФСИН России по Архангельской области Сергей Павлов.
Продукция из профилированной доски (минибруса) последнее время пользуется стабильным спросом. На производстве исправительной колонии №14 по освоенной технологии осужденные изготавливали уже беседки и небольшие домики. Отделом маркетинга сегодня сформирован "пакет заказов" на весь летний период, данная продукция востребована на внутреннем рынке.