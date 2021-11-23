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В Архангельской области срочно ищут легких на подъем работников

 С начала марта работодатели Архангельской области разместили несколько сотен новых вакансий, в которых предлагают работу, связанную с командировками. Это в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Наибольшее число вакансий с возможностью командировок размещено в сфере строительства и недвижимости (40% от общего количества вакансий), в сфере «Сельское хозяйство» (31%), в области продаж (26%), а также в сфере «Рабочий персонал» (16%).

В основном работодатели ожидают, что будущие специалисты имеют опыт работы от 1 до 3 лет (57% вакансий) и почти каждый готов работать полный рабочий день (93%). 4% работодателей предлагают работу вахтовым методом.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с возможностью командировок на 1 200 рублей меньше, чем в вакансиях без разъездного характера, и составляет 41 300 рублей. Интересно, что в каждой четвертой вакансии с возможностью командировок указывается зарплата от 80 000 рублей. И только 3% работодателей имеют возможность платить своим специалистам от 165 000 рублей. 

Актуальные вакансии в Архангельской области с возможность командировок:

04 апрель 11:09 | : Экономика

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