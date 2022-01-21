Группа Аквилон внедряет систему inHOME на своих новостройках

Федеральный девелопер – Группа Аквилон продолжает работу по развитию и внедрению собственной цифровой разработки для управления жилой недвижимостью – умной системы inHOME.
Руководитель департамента инноваций Группы Аквилон Андрей Учитель рассказал, как компания решает вопросы с поставками комплектующих и логистикой, оценил перспективы развития цифровизации отрасли и влияние санкций на рынок PropTech.
- Комплектующие для inHOME производятся в Китае, а сборка элементов системы выполняется локально, в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день вопрос с производством и поставками у нас решен – мы подтвердили договоренности с китайскими заводами-производителями о долгосрочном сотрудничестве и продолжении поставок в полном объеме. Сейчас вносим необходимые изменения в логистику, чтобы избежать каких-либо сбоев с поставками.
Для объектов компании, которые готовятся к вводу в эксплуатацию в 2022 году, все необходимые комплектующие уже закуплены. Квартиры дольщикам будут передаваться вместе с комплектом устройств системы inHOME в соответствии с проектом.
Тем не менее, мы не исключаем вариантов переориентации на отечественного производителя и рассматриваем возможности участия в развитии внутреннего рынка микрокомпонентов и высокотехнологичных устройств. Сейчас наша компания ведет поиск поставщиков для размещения заказов на комплектующие в России, разрабатываются технические задания для производства оборудования, входящего в систему inHOME. В первую очередь мы прорабатываем вопросы локализации производства корпусных и механических элементов системы. Это решение позволит нам снизить логистические риски и стоимость оборудования в текущих условиях.
Если же говорить о полной локализации производства внутри страны, то процесс займёт годы, и потребуются миллиарды инвестиций в технологии производства микроэлектронных компонентов. Такой вариант развития возможно, но только при прямой поддержке государства.
Введенные санкции на программные продукты никак не повлияли на производство системы inHOME, так как мы изначально были нацелены на разработку независимого готового продукта и разработали уникальное программное обеспечение без использования сторонних лицензий. В текущей ситуации - это, безусловно, стало нашим преимуществом. Конечно, нам предстоит решать вопросы с изменением логистики и ценообразования, но цифровизацию жилой недвижимости уже не остановить, - отметил Андрей Учитель.
Умная система inHOME относится к технологиям PropTech, направленным на управление и эксплуатацию жилья. Технически inHOME представляет сложную цифровую экосистему, которая взаимодействует с большим набором дополнительных устройств – как общедомовых, так и установленных внутри каждой квартиры. Для inHOME было разработано уникальное программное обеспечение и приложение для смартфонов.
Функции, предусмотренные системой inHOME, не только в разы повышают комфорт и безопасность при проживании, удобство эксплуатации жилья, но и приносят собственнику квартиры реальную экономию бюджета и времени. В самой актуальной версии inHOME 3.0 предусмотрены такие возможности, как сенсорное управление доступом на территории ЖК, тревожная кнопка в приложении и система бесключевого доступа Face Key. В базовый функционал всех версий системы входит IP-домофония, дистанционное управление калиткой и шлагбаумом, автоматический сбор показаний «умными» счетчиками и возможность мониторинга потребления ресурсов, синхронизация с датчиками дыма и открывания двери, защита от протечек с запорной арматурой, управление инженерными системами (тёплый пол, освещение и т.д.), перевод в режим stand by с возможностью удалённого отключения розеток в квартире.
Группа Аквилон реализует умную систему inHOME во всех объектах комфорт-, бизнес- и премиум- класса, строящихся в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.
Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует. Сейчас в Архангельске и Северодвинске компания реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Все подробности о приобретении жилья в новостройках Группы Аквилон можно по телефону 8 (8182) 65-00-08. При покупке квартир доступны ипотечные кредиты по различным льготным программам: «Семейная ипотека», «Военная ипотека» и «Ипотека с господдержкой» со ставкой от 2,55% годовых*.
* Ставка в размере от 2,55% действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и с учетом суммы дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой канал. Ставка 2,55% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой». Многоквартирный дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка №29:22.023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте httрs://наш дом.рф
Процентная ставка в рублях РФ составляет от 6.05% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования) Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли- продажи у застройщика в дамах, введенных в эксплуатацию Сумма кредита - не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет Срок заключения кредитного договора до30.04.2022(включительно). Условия действительны с 20.03.22 по 30.04.22. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин Банк предоставляет кредит 8 случае, если заемщик (созаемщик/поручитель. при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.