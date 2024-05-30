Как Народный фронт, Черток и инвалидная коляска по Архангельску гуляли

А давайте вместе по городу прогуляемся, предложил мне Народный фронт.

Легко, отвечаю. Тем более, что опыт есть, мы так уже гуляли с Цыбульским ещё в ранге «исполняющий обязанности». Даже не гуляли, просто встали на площадке у кинотеатра «Русь». Посмотрели направо, посмотрели налево… всё стало ясно с «доступной средой». О которой много говорят, но практически ничего не делают.

До анекдота доходит. В конце прошлого года Общественная палата Архангельской области удостоила меня грамоты за материалы о проблемах инвалидов. Вручать приехали домой. Не из особого уважения, из-за недоступности к залу торжеств. Отличная иллюстрация, не правда ли? Точнее, карикатура.

Впрочем, насчёт «легко погуляем» я погорячился. С той памятной «губернаторской прогулки» прошло без малого четыре года. Тогда было лето, сейчас – почти лето. Город стал краше, не отнять. Но не для инвалидов-колясочников. 93-ю (социальную) серию, где лифты останавливаются между этажами, как строили, так и продолжают строить. Про состояние тротуаров на окраинах славного русского города и говорить не хочется… нет приличных слов.

Поэтому мы при первой возможности переехали в самый центр. В новостройку с большим лифтом, где входные двери «в пол». Красота? Пока на улицу не вышел…

Давно понял, чтобы понять «прелести» такого индивидуального транспорта, как инвалидная коляска, надо самому в неё сесть. В Москве подобные тренинги для чиновников проводились, по телевизору показывали. Как результат – моя знакомая насчитала шестнадцать колясочников за полуторачасовую прогулку по Чертаново, примерно половина на самоходных. Архангельск же – город здоровых людей. Если не знать…

Но для первого раза хватит и опыта направляющего. Мои спутники – мужчины в самом расцвете сил, двое с медицинским образованием. И путь мы выбрали щадящий, практически туристическую зону. Но им и этого хватило для полноты впечатлений. Проезжаешь буквально двадцать метров – и новое препятствие, которое ни одна электроколяска не возьмёт. Доступная среда, это и губернатор подтвердил, когда инвалид не нуждается в сторонней помощи, иначе профанация. Чтобы здесь ездить, надо школу каскадёров заканчивать… и то вряд ли.

А вокруг соблазнительные магазины. Кое-где сделаны пандусы, часто похожие на детские горки, особенно зимой (сделано «на отвали»). Тоже самое в большинстве торговых центров. В этом смысле название «Европарк» выглядит как издевательство… в Европе с таким пандусом в жизни лицензию бы не получили.

Да ладно, ТЦ. Несколько лет назад старший сын с трудом доставил меня на рентген в 1-ю поликлинику. Пандус там есть, но нужный кабинет на 4 этаже. А в лифт влезает или пассажир, или коляска, вдвоём никак. Рентген на дом не принесёшь…

Вызвать специалиста тоже непросто. Приспичило мне получить справку от невролога для путёвки в санаторий (ещё при губернаторе Орлове и здравминистре Карпунове). Долго ждал визита и написал об этом что-то язвительное. Раздаётся звонок от заместителя главврача поликлиники:

- У вас какая группа инвалидности?

- Первая.

- И что вы хотите?! С первой группой дома сидят, а не по санаториям разъезжают. Если сможете туда, можете и к нам. Врач спустится на первый этаж и на вас посмотрит.

- И всё?

- Вполне достаточно.

Так и не понял, что это было – то ли новый диагноз, то ли приговор. Если врачи так относятся к инвалидам, что ждать от немедицинского сообщества.

Об этом мы тоже много говорили по пути. Социализация необходима не только инвалидам, но и всему обществу. Которое должно понять – от болезни и травмы никто не застрахован, даже самый высокопоставленный, защищённый и обеспеченный (боже, какой уже раз я об этом пишу). Но если вы не видите на улицах инвалидов, значит их нет и все их проблемы досужие выдумки. Постоянно ловлю спиной удивлённые детские (и не только) взгляды… смотрят как на трансформера.

И что возмущаться, читая в соцсетях об очередном самодельном пандусе, сломанном «добросердечными» соседями – «потому что нормальным людям жить мешает», «слишком много просите для себя, господа инвалиды, мы вкалываем, а вы на пенсии».

Вы не думайте, что инвалиды сплошь безответные. СВО ещё не закончилась, и на улицах обязательно появятся молодые ещё люди, потерявшие там здоровье. И столкнутся со всеми перечисленными препятствиями (война – штука жестокая). Если не действием, то словом они выплеснут всё, что на душе. Вот станет ли стыдно тем, кому это конкретно будет адресовано?

Мы со спутниками сошлись на том, что что социализация инвалидов-колясочников в городской среде – вещь архиважная. Но и нужны конкретные действия со стороны властей – работа с подрядчиками, начинающими ремонт или раскопки и бросающие «до лучших времён» (таких мест просто не счесть), с бизнесом, чтобы не экономил на доступном для всех входе, нужны специально выделенные средства на обустройство общественных мест в плане доступности.

Заранее жду возмущённые голоса – «опять для себя просите, с нас же срежут». Отвечаю – вы добивайтесь своего, а мы будем своего. Тем более, Народный фронт, в лице руководителя регионального отделения и депутата областного Собрания Юрия Шалаурова, обещал всестороннюю поддержку, у него есть для этого механизмы. О них вы узнаете в видеоотчёте о прогулке, который выйдет в самом начале следующей недели.

P.S. А ещё у меня в планах тест-драйв доступной среды Северодвинска, есть договорённость с главой города Игорем Арсентьевым. Так что с темой не прощаюсь…

Леонид Черток



