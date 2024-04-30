Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Этот загадочный Roomi. В плену северных специалитетов

Специалитет в кулинарии - группа блюд и продуктов, родственных по какому-либо признаку, например, географическому.

Когда к вам приезжают гости из других регионов, а то и из-за границы, обязательно в какой-то момент прозвучит – а где тут у вас можно попробовать что-то местное?

И здесь засада. Заведений с аутентичной поморской кухней (чтобы не стыдно) в Архангельске нет как нет. Спрашивал у местных рестораторов, отвечали прямо – прогорим. Город как бы совсем не туристический, местные зайдут один раз отметиться и пойдут дальше лопать суши да хинкали. Вот такой пищевой космополитизм.

Но подсказываю – есть в самом центре ресторан Roomi при одноимённой 3-х звёздной гостиничке. Долго искал перевод слова, больше всего подходит к ситуации «товарищ по комнате». Ну, не знаю, много ли есть любителей ночевать вместе, кроме молодожёнов? По описанию гостиница соответствует скандинавским образцам уважения к приватности. Наверное, просто звучит красиво, а там пусть гадают. Мы, собственно, о еде, а не переспать.

С одной стороны, место расположения козырное – угол Новгородского и Поморской, центровей некуда. С другой, здание малоэтажное, вывеска скромная, сразу и не углядишь, надо знать. Вы теперь будете знать!

Сразу признаюсь, мы с супругой уже были здесь по одному разу, по-отдельности. Но на мероприятиях, где блюда заказывали устроители. И впечатлились. Поэтому, когда приехавший на побывку старший сын, за четыре года развращённый кухней обеих столиц, заявил, что на свой ДР хочет «что-нибудь эдакое», мы хором подумали – Roomi! Пусть знает, что и мы здесь не только щи лаптем…

Вроде, идти от дома до места действия 10-15 минут. Но испытание, особенно для меня на своём личном транспорте (инвалидной коляске). Испытание «пятой точки». Ничего нового не расскажу – сколы бордюров, выбоины, вспученности, брошенный ремонт… как и по всему городу. Сын в роли разгоняющего на бобслее-двойке тихо матерился сквозь зубы, хотя в семье старается этого не делать. Какой уже раз пришло желание – пусть в порт «Архангельск» зайдёт круизный лайнер от какой-нибудь всемирной организации инвалидов-колясочников, может, тогда чиновники покраснеют. Или вряд ли?

Ещё одна сложность на пути к праздничному ужину. День был жаркий (самый), при ресторане работала открытая веранда. Но мы хотели внутрь, под землю. Если кто не знает (не помнит), в СССР подвальные кабачки не приветствовались, единичные случаи вроде московского пивбара «Яма», кое-что в Прибалтике и Одессе. Причина сия неизвестна, типа – «всё должно быть типовым и напоказ». А ведь под землёй свой антураж, интимная атмосфера, располагающая к подпольному свободомыслию. За ней и идём.

Шесть ступенек вниз я в состоянии преодолеть и уже стал подниматься с «трона»… но тут подбежали добры молодцы с ресторанного ресепшен и нежно спустили стокилограммовую (вместе с коляской) тушку гостя. Было любезно.

Основной зал небольшой (есть отдельные кабинеты), интим не предполагает многолюдия. Нам забронировали круглый стол на открытом пространстве в самом центре. И правильно, нам скрывать нечего – пусть смотрят да хоть обслушаются (для заговорщиков есть отдельные отгороженные зоны). Полумрак, приятная прохладца после разогретой улицы, горящая свеча на столе – всё, как мы любим. 

Меню компактное, умещается на двух листах (не то, что винная карта). И как-то сразу чувствуешь – здесь правит лаконичный север.

Первое, что бросается в глаза – нет раздела «салаты». Как так?! А вот так… какие салаты в зоне раскованного земледелия, где кулинарную «масть» держат мясо- и рыбоеды.

Вместо этого вам предлагают «помачить». И мачо здесь ни при чём (хотя… кто вас будет обслуживать). «Помачить» равноценно помакать, к чему подаётся небанальная хлебная тарелка на все вкусы (дозаказывали в процессе два раза)  

  Помачиться решили взбитым печёным перцем с горчицей и рикоттой. Да, ингредиенты не так, чтобы северные… но исполнение мастерское, для меня лично – неожиданная гармония вкуса, где привычное сочетание болгарского перца с нежной рикоттой (чувствуете, как Италией потянуло?) оживляется горчичной остротой. Не последнюю роль играет выбор хлеба, от себя советую взять в руки щедро отрезанный ломоть домашнего шанежного.

Зато громкая нота арктических вод прозвучала в ещё одной макалке – взбитая печень трески с маринованным луком и перепелиными яйцами. Что-то воздушное, почти кремовое, но с пикантной острой нотой в ощущении. Её оценила даже супруга, объевшаяся этой печенью в детстве (мама работала в «РыбакСоюзе»). Вот здесь в тему будет бородинский хлеб с клюквой.

И тут мои завидущие глаза нащупали в меню тосты с беломорской сельдью на бородинском хлебе, с добавление огурчика и красного маринованного лука. Красота в простоте, здесь цимес. в качестве исходного продукта. Закинул стопку (об этом ниже), закусил и как будто окунулся в русскую классическую литературу. Ну, или советскую… небольшая разница. Селедочка такой нежной пряности, что её след потреблять под крепкие напитки, для пива требуется что-то поядрёней. 

Думаете, с закусками закончили? Какое там…

На стол приплыл тар-тар из мяса телёнка с сыровяленой олениной (ох, эстеты), пармезаном и козьим сыром. Старший сын считает себя знатоком тар-таров, ищет их в любом меню, даже молочного кафе, в школе он так же упорно искал идеальный «Цезарь». Его вердикт – «Москва отдыхает». Действительно, добавление оленя, прошедшего сыровяленое чистилище, делает чудеса. 

А вот и карпаччо из оленины с печёной свёклой, украшенный ягодами малины. На вид красиво, как полотно позднего Матисса. Вообще-то оленина – мясо нейтрального вкуса, что в сыром виде, что в жареном. Тут и вступает сладость малины, разбавленная вкусом плавленого сыра. Я в принципе люблю сырое мясо, в детстве мог оставить всю семью без котлет, если фарш неосторожно оставили на кухонном столе, в походах запросто сырым шашлыком закусывал. А здесь… просто праздник какой-то (что и предполагалось).

Последними подали малосольные огурцы с хреном, я мимо не мог пройти. Несли долго… уже представлял, как их специально для меня солят. Сначала напрягся – огурцы были гладкокожие, к ним с подозрением отношусь из-за излишней водянистости. Но хрен сделал своё дело, хотя и не идеально, на четвёрочку. Опять же вкусно макать в заливку оставшийся хлеб.

В это раз решили обойтись без супа. Но для тех, кто придёт туда по нашим следам – в этом разделе есть тресковая уха на сушье. Сушье, чтоб вы знали, сушёная рыба, из неё готовится крепкий бульон, куда в конце кладётся глазированная треска. То есть, фактически рыбный хаш с соответствующими опохметологическими опциями. Очень нужное знание, на мой взгляд.  

И горячее…

В этот раз решили быть мясоедами (хотя рыбный раздел весьма достойный) и заказали две позиции: 1) растомлённая говяжья щека в глазури из чёрного чеснока и ежевики с картофельным кремом и муссом из белых грибов; 2) мраморная говядина с кремом из корня сельдерея и печёного чеснока с луком конфи. Согласитесь, звучит как песня… как две песни.

Щека подаётся в двух вариантах – в полном сборе или всё по отдельности. Мясо разваливается от легчайшего прикосновения языка, всё вместе создают во рту ощущение очень вкусного шёлка. Всё-таки на рецепторах доминируют белые грибы… но я не настолько избалован высокой кухней, чтобы на это жаловаться. Чуть суше в полном сборе и было бы полное брависсимо.

Мраморная – неизбывная классика с точно исполненной степенью прожарки («с кровью», но не сырое). Сельдереевый крем деликатен в послевкусии, дополняя каприз от печёного чесночка. Что ещё нужно для мужского (и не только) счастья.

Обычно я не беру десерта, предпочитая завершающим аккомпанементом рюмку-другую горячительного. Но тут семья уговорила – «хотя бы попробуй». И я купился на название «Хлеб и соль»… а вы бы не купились? Причём никакого маркетингового подвоха, всё присутствовало в блюде – мороженное из жжёного хлеба, кусочки обжаренного бородинского, солёная карамель. Уже не песТня, но полноценная симфония, когда хочется стоя аплодировать мастеру-исполнителю.

И о жидком сопровождении. Мы целенаправленно шли за местными настойками. Предлагаются два сета: посуровей и послаще (инь и янь). Взяли и тот, и тот (потом повторяли наиболее понравившиеся порции). В первом наиболее выразительной показалась хреновуха (она редко бывает проигрышной). Есть вообще «настойка на белых грибах», но на любителей. В женском наборе солировали джин на морошке, и он же на малине  

Особое слово об обслуживании. Оно качественное, интеллигентное, предупредительное. Без всяких просьб нам презентовали каждое подаваемое блюдо, без длиннот и занудствования. В классическом скандинавском стиле (как мы его себе представляем), но на хорошем литературном русском языке.

Наверх вынесли (потяжелевшего) так же легко и предупредительно.

Кайф словили… чего и всем желаем

Леонид Черток

29 май 09:38 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево
Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (316)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20