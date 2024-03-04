Страхование КАСКО в Архангельской области: опыт одной покупки

Заслуживающий внимания общественности случай отказа в выплате страховой суммы по КАСКО произошел с одним из жителей Архангельской области.

Покупка мерседеса в автосалоне: история Евгения

Для Евгения это была долгожданная покупка, которая завершилась неоднозначно.

В современном мире автомобиль для семьи с детьми является неотъемлемой частью жизни. Он дает свободу передвижения, комфорт и удобство. Однако, иногда владение авто может стать источником неожиданных проблем и разочарований. Личный опыт нашего героя показал, что даже самые обычные действия по покупке и страхованию автомобиля могут привести к непредсказуемым и тупиковым ситуациям.

«Приобретение нового автомобиля – это всегда особый момент в жизни каждого автолюбителя. Выбор машины для меня был важным решением, поэтому я потратил много времени на изучение различных брендов и моделей. В итоге мой выбор пал на Мерседес, который представлял все то, что я хотел: комфорт и надежность. Это был уже мой второй мерседес».

После тщательного анализа предложений Евгений отправился в Питер для личного осмотра и тест-драйва. После этого сделал необходимые финансовые расчеты и решился приобрести Мерседес. Все прошло гладко, наш герой получил свой новый автомобиль, застраховал его и со спокойной душой продолжил свой путь. Семья была довольна покупкой, а он абсолютно спокоен за машину: страховка, как это следовало из основных условий, называемых «кратко о самом главном», - покрывала в том числе полную гибель имущества.

Однако незаметные на первый взгляд юридические нюансы обернулись иным образом.

Ночной инцидент: как Мерседес был сожжен

Ночью, когда вся семья спала, автомобиль Евгения, который стоял на парковке возле его дома в Котласе, внезапно загорелся от руки неустановленного злоумышленника. Ситуация за минуты стала крайне сложной, и уже не было возможности спасти машину от полного уничтожения.

Владелец авто и вся его семья были в шоке и никак не могли понять, как такое могло произойти. Приехала полиция, быстро среагировали пожарные, они делали все возможное, но подозреваемых найдено не было, как не было и свидетелей ночного поджога.

Однако история на этом не заканчивается. Котлашанин обратился за помощью к страховой компании, в которой оформил полис КАСКО на свое авто. Вполне естественно ожидать выплаты по страховке в таких случаях, но то, что произошло поразило Евгения напрочь: страховщик отказался выплачивать страховку по причине того, что ущерб составил более 65 процентов.

«Выяснилось, что страховка на автомобиль не покрывает такие случаи. Страховщики сослались на некоторые юридические нюансы корпоративных правил страхования. К сожалению, я потерял не только свой любимый автомобиль, но и крупную сумму денег, потраченных на его приобретение. Такой инцидент нанес мне большой ущерб не только финансово, но и эмоционально».

Евгений решил не сдаваться и попытаться в судах отстоять свое право на страховку, но впереди остались только высокие судебные инстанции: изначально суд встал на строну страховщика.

Уроки и анализ опыта

Как показывает практика, приобретение страховки, в том числе КАСКО, дело не менее важное, чем покупка самого автомобиля.

Мы попытались разобраться в конкретной проблеме, с которой столкнулся Евгений.

С одной стороны, юридически стороны могут заключить любой договор, то есть согласовать любое условие, которое не противоречит закону. В данном случае полис страхования был заключен на основании корпоративных Правил страхования, согласно которым не покрываются страхованием, полученные в результате противоправных действий третьих лиц, повреждения ТС, при которых стоимость восстановительного ремонта ТС превышает 65% от страховой суммы.

С другой стороны, есть п. 5 ст. 10 Закона «Об организации страхового дела в РФ», согласно которому в случае утраты, гибели застрахованного имущества страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы.

Есть и еще один нюанс: из п. 9 ст. 10 того же Закона, следует, что в договоре страхования можно предусмотреть часть ущерба (процент или фиксированная сумма), которая не подлежит страховому возмещению (франшиза). При этом из текста и логики закона следует, что франшиза устанавливается до определенного размера ущерба, но гарантирует выплату при превышении определенного порога (т.е. при значительном ущербе).

Однако, как оказалось на практике, страховая компания в своих правилах страхования предусмотрела противоположный вариант франшизы, когда страховщик освобождается от возмещения убытков не до определенного порога ущерба, а после его превышения (в данном конкретном случае, если ущерб составляет 65% и более). Вправе ли был страховщик предусмотреть такие условия?

Ответ на эти вопросы и коллизии решит суд. Наша же задача информировать о возможных нюансах в сфере страхования автотранспортных средств.

Елена Ломова

(фото с https://novokuznetsk.ru)