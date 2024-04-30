Целомудрие депутата Бурляева

И эти люди запрещают нам ковырять в носу!

Народные избранники самого высокого ранга не оставляют затею наставить свою паству… пардон, избирателей на путь истинный.

Сенатор Павлова уже предлагала переориентировать российских девушек с получения высшего образования на деторождение. Чем только поддержала призыв своей коллеги по законотворчеству Кузнецовой начинать рожать с 19-ти лет… какая уж там учёба! Обе, к слову, в своей личной практике смогли прекрасно совместить одно с другим. Так уникумы, не чета простым людям.

Однако, как известно, самому процессу деторождения предшествуют практические занятия в этой области. На что уже жалуются и родители, и педагоги – возраст вступления в первый сексуальный контакт у современных школьников скатился к отметке 15-ти лет. До сих пор идут горячие о том, являются ли уроки полового воспитания, практикуемые в некоторых школах, необходимым ликбезом или возбуждают ранний подростковый интерес запретному плоду.

Мужчины, как всегда, более радикальны. Даже в интимных вопросах.

Будучи депутатом Госдумы, бывший санврач всея Руси Геннадий Онищенко предлагал бороться с подростковым рукоблудием по всем фронтам. Мол, подобные действия расслабляют не только детские чресла, но и неокрепшее правосознание, всё отдать на откуп мокрым снам. Хорошо, не выдвинул в качестве законопроекта.

И вот появился Николай Бурляев из «Справедливой России – За правду»…

Тот самый мальчик-разведчик из «Иваново детство», юный колокольный мастер из «Андрей Рублёв», рефлексирующий сын из «Мама вышла замуж»… и ещё с полсотни известных киноролей. Давно не снимавший и не снимающийся, окунувшийся в радикальное православие по самую маковку. Он предлагает ввести в общеобразовательных школах уроки целомудрия. Что по определению отсекает не только ранние половые контакты и самый невинный петтинг, но и то, о чём говорилось чуть выше.

Короче, даёшь производство ангелочков на постоянной основе!

Причём правильному воспитанию девочек уделено гораздо больше внимания. Цитата: «учить быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу». То ли из Шариата, то ли из «Домостроя»… но явно не из нашего времени и не нашего климата.

Женщина является источником похоти и бесовского соблазна для мужчины. Вот, что наверное будут проходить мальчики на своей части урока целомудрия… иначе очень трудно объяснить, почему нельзя поцеловать понравившуюся девочку (с её согласия) хотя бы щёчку. Мы-то с вами знаем, что губы потянуться и в другие места согласно законам природы. А ведь мальчикам ещё Родину защищать (по Бурляеву), и делать это лучше с чистыми (невинными) губами.

Вот как быть с «послушной мужу»? Современность диктует иные принципы внутрисемейных отношений, по крайней мере, в христианском мире (Бурляев настаивает именно на религиозной составляющей). Женщины давно стали полноправными добытчиками семейного бюджета, они сами ставят перед своими мужьями социальные задачи. А уж «да убоится жена мужа своего» сегодня звучит как статья уголовного кодекса.

Впрочем, давно известно, что самыми упёртыми моралистами становятся вчерашние грешники.

Коля Бурляев попал на съёмочную площадку в 14 лет. Примерно в том же возрасте – на сцену театра. Автор этих строк прошёл примерно ту же «школу жизни» и прекрасно представляет, с чем школьник из приличной московской семьи столкнулся за кулисами (рассказывать подробности не буду, кто-то обязательно начнёт завидовать). Плюс рано стал получать неплохие по тем меркам деньги, что предполагает разного рода излишества.

Три официальных брака. Один внебрачный ребёнок (всё из открытых источников). Параллельно на «Мосфильме» ходили легенды, как к Бурляеву на заграничные съёмки приезжала очень известная замужняя дама, он и сам на тот момент был несвободен. Наверное, нравилось. Так что же случилось потом?

Только версия. Все три супруги актёра - женщины с волевым характером, из того же артистического мира. Тут поневоле размечтаешься о тихой мышке, беспрекословно подчиняющейся каждому слову мужа… этакая несбывшаяся мечта, которую депутат хочет сделать явью хотя бы для других.

Плюс возраст. Люди с неуживчивым характером, когда былые утехи и желания остаются лишь в воспоминаниях, склонные лишать удовольствий всех окружающих. Или хотя бы испортить им настроения. Помню ироничную фразу одной знакомой: «Моя мама после 60-ти вдруг девственницей стала». Имелось ввиду нравственное воспитание внуков.

А ещё политика. Она тоже при чём.

Поддержать Бурляева в его воспитательном порыве поспешил формальный лидер СРЗП Сергей Миронов. Сам женатый отнюдь не единожды (о количестве браков сведения разнятся). В той же госдумовской фракции есть потрясающий член - Анатолий Вассерман, известный интеллектуал, получивший прозвище «Горе-от-ума». Его фирменная фишка – пронесённая через все годы нетронутой девственность, якобы в юности он на спор сознательно отказался от любых половых контактов (хотя это проверить технически невозможно). Его бы на уроки целомудрия в качестве наглядного пособия… но будет неаппетитно. О свободных нравах в архангельском региональном отделении «Справедливой России» давно слагают былины.

СЗРП, год от года теряющая голоса на выборах, ищет путь между струек дождя: в глобальных политических вопросах поддерживать генеральную линию и при этом сохранять видимость оппозиционности. Бурляевская инициатива всеобщей целомудренность моментально разошлась по всему информационному полю и уже стала мемом.

Можно расслабиться и … (зачёркнуто).

(кадр из к\ф «Трын-трава»)

Леонид Черток