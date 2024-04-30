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Бесплатная газификация СНТ? Размечтались!

Вчера в региональном Правительстве прошло совещание по вопросам догазификации СНТ на территории Архангельской области под руководством зам министра ТЭК и ЖКХ области, на которое в режиме ВКС были приглашены все муниципалитеты. Итог печален - из почти 200 СНТ находящихся на территории области бесплатно будет подключено к газу менее 10.

 В основном это СНТ города Архангельска - в этом году подключают СНТ "Малинка" и "Локомотив" (вроде бы). Остальные - это в основном Маймаксанские СНТ в количестве 5 штук (примерно) будут подключаться в 25-х или 26-х годах, когда туда доведут газопровод.

 Ещё в этом году будут газифицировать 1 или 2 СНТ в Вельском районе (как я понял). Плюс в списке газификации СНТ "Северодвинка", которая ещё до этой программы уже заключила договор на подключение на платной основе (как я понял).

 Всем остальным отказывают по формальному признаку - в Распоряжении Правительства РФ указано, что бесплатно газифицировать будут только находящиеся на территории газифицированных поселений. А у нас все СНТ находятся за границами поселений. И тут неважно, что даже если труба проходит в нескольких метрах или вообще через СНТ. По сути, под этот параметр попадают только СНТ в черте крупных городов.

Любопытная ситуация с Северодвинском, где у нас 40 крупных СНТ, но мэрия города не дала согласование на их бесплатную газификацию. Я 3 раза задавал вопрос тамошним чиновникам, но так и не понял их довод. Они уверяют, что в границах города Северодвинска существует несколько поселений, в т.ч. сам Северодвинск и некоторые поселения отдельно. А все СНТ расположены вне этих поселений, хотя и в черте города. До сих пор не понимаю, как такое может быть - 2 вида границ в одном городе.

 По факту - мэрия Северодвинска специально выдумала причину для отказа дачникам в бесплатной газификации - им так проще. Как они сказали - если признать, что СНТ в границах города, то надо и свет, и дороги и прочее там содержать силами города - а не как сейчас силами дачников. Вот ради этого они и бесплатной газификации противятся - чтобы народ не стал и остальное просить...

 По Новодвинску выяснилось - что все 8 СНТ города находятся в городской черте. Раньше мне говорили, что они на территории Холмогорского района расположены. Ну значит с ними будет вопрос решаться после подключения к газу Новодвинска.

Получается, что сейчас практически все СНТ пролетают мимо бесплатного газа. Мне удалось лишь убедить чиновников подготовить официальное письмо в Правительственную комиссию с просьбой поменять эту формулировку и разрешить бесплатно подключать к газу не только находящиеся в границах газифицированных поселений СНТ, но и в непосредственной близости от них. Точную формулировку надо ещё сформулировать. Ну и, естественно, пока туда письмо уйдёт, пока его там рассмотрят - не один год пройдёт...

 Самое интересное то, что уже во многих федеральных СМИ прошли сообщения, что дачники уже могут обращаться за бесплатным подключением к газу до границы своего участка. Это заявляли правительственные чины. А у нас ситуация такова - только за деньги! За бесплатно только несколько СНТ из всего региона... Как всегда - "гладко было на бумаге", а до дела дошло - и один пшик!

(фото с https://niva3.ru

Михаил Силантьев

24 май 09:00 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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