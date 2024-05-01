Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево

Список самых прославленных сооружений архитектуры Древнего мира получил название «Семь чудес света». Время и люди разрушили шесть из семи памятников, сохранив лишь один, - пирамиду Хеопса. К сожалению, подобная участь выпала и на долю многих возведённых на северной земле нашими предками удивительной красоты храмов. Сотни их исчезли в советские годы прошлого века. Не полон без них мир наш. О некоторых шедеврах можно вспомнить.

Начать хотелось бы с великолепного, пожалуй, самого грандиозного на нижней Онеге храмового ансамбля, который находился на левом берегу реки Онеги в древнем селе (ныне деревня) Чекуево.

В третьем томе выпуска 1-3 «Краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии» (Архангельск, 1894-1896, стр. 63-65) приведена информация о Чекуевском приходе третьего благочиния Онежского уезда. Выдержка из документа:

«В описываемом приходе, существующем около 500 лет, в настоящее время три приходских храма, два приписных и 8 часовен. Из приходских древнейшим является однопрестольный Успенский, устроенный в 1675 г.; за ним следует холодный Преображенский, устроенный в 1687 г. с тремя престолами; и, наконец, Сретенский (тёплый) с престолом в честь Николая Чудотоворца, устроенный в 1893 г. вместо прежней обветшавшей. Все три храма деревянные на каменных фундаментах».

Следует добавить, что в составе ансамбля находилась ещё и отдельно стоящая звонница 1740 года постройки.

В годы коллективизации (1928-1937г.г.) начался процесс уничтожения созданной трудами рук и душ предков святой красоты. После того как со звонницы сбросили колокола, прожила она недолго. Зимний Сретенский храм со сваленными главами превратился в клуб. Когда исчезла Успенская церковь доподлинно неизвестно. В шестидесятых годах распилен на дрова величественный Преображенский храм.

В нашей культуре есть пословица, которая очень емко передает суть закона кармы: «Что посеешь, то и пожнёшь». Следом за разрушенными храмами «приказало долго жить» и само село Чекуево, а затем и деревня.

В упомянутом выше «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» указано число имеющихся в Онежском уезде к 1 января 1895 года храмов (не считая Кийского и Кожозерского монастырей) – 77. Из них 11 каменных и 66 деревянных. На сегодня в списке уцелевших и доживающих автор насчитал всего 16.

Печальная статистика. Эх, остановить бы этот процесс и вспять повернуть. Начать можно хотя бы с создания цифровых реконструкций храмов. У более мудрых потомков, быть может, найдутся желание, воля, деньги и на реальное восстановление?

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На фотоснимке (сделан предположительно художником В.А.Плотниковым в 1907 году) – храмовый ансамбль села Чекуево. На переднем плане – Преображенский храм.

Александр Чашев