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«РВК-Архангельск» посвятил юных северян в Хранители воды

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Специалисты «РВК-Архангельск» по традиции провели экологический урок для воспитанников центра развития ребенка - детского сада № 173 «Подснежник».

Волонтеры из Совета молодых специалистов компании рассказал об удивительных свойствах бесценного ресурса, показали процесс круговорота воды в природе, повторили с юными северянами правила бережного отношения к воде. Дошкольников из «Подснежника» торжественно посвятили в «Хранители воды», показали ребятам мультфильм о путешествиях Капельки и вручили подарки с водной символикой.

Кроме того, детям рассказали о роли «РВК-Архангельск» в жизни города, ведь сегодня предприятие обслуживает 579 км сетей водоснабжения и 470 км сетей водоотведения, а станции водоподготовки ежесуточно подают в городскую систему до 155 тысяч кубометров чистой воды.

«Каждый год в день водных ресурсов мы проводим уроки чистой воды в дошкольных учреждениях и средних школах Архангельска. Очень важно с юных лет прививать любовь к природе, а также заботу об экологии и воде. Ребята с удовольствием участвуют в таких занятиях и получают важные знания. До конца марта мы проведем еще несколько мероприятий в образовательных учреждениях столицы Поморья», — рассказала начальник отдела подбора и развития персонала «РВК-Архангельск» Екатерина Бендовская.

22 март 16:23 | : Экономика

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