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Администрация Сольвычегодска попала на штраф за свалку мусора

В 2021 году в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от Северного межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о нарушении земельного законодательства на территории МО «Сольвычегодское» Котласского района Архангельской области.

В районе д. Григорово на неразграниченной, неотмежеванной территории, относящейся к землям сельскохозяйственного назначения, были обнаружены навалы мусора твердых коммунальных отходов в значительных объемах на площади 1375 кв.м.

Ответственность за выполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель, в т.ч. по защите земель сельскохозяйственного назначения от захламления твердыми коммунальными отходами и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель, на вышеуказанном земельном участке, несут органы местного самоуправления.

На основании полученных материалов в декабре 2021 года Администрация МО «Сольвычегодское» была привлечена Управлением Россельхознадзора к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенным решением, администрация обратилась в Котласский городской суд Архангельской области с жалобой, однако постановление Управления было оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения. Решение суда было вынесено 15 февраля и поступило в ведомство 21 февраля 2022 года.

 

01 март 11:53 | : Экономика / Скандалы

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