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На март месяц в новостройках от Группы Аквилон предусмотрены скидки*

Группа Аквилон предлагает жителям Архангельска и Северодвинска большой выбор квартир разнообразных планировок в новых жилых комплексах в самых удачных локациях столицы Поморья и города корабелов.

Все подробности можно узнать в офисах компании и по телефонам:

В Архангельске – на ул. Попова, 14 (6-й этаж), 8(8182) 65-00-08

В Северодвинске – на ул. Ломоносова, 85 к. 1, 8(8184) 52-00-00.

Новые жилые комплексы возводятся в рамках стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы Аквилон. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Монолитно-кирпичная технология строительства, система утепления «Термо-S», с увеличенным слоем утеплителя 180 мм для цоколя и кровли вместе с современными стеклопакетами с селективным покрытием помогут экономить на платежах за тепло до 25%. Жилой комплекс оснащается современными инженерными системами: автоматизированным тепловым пунктом с датчиками температуры, улучшенной системой вентиляции и шумоизоляции, высокоскоростными бесшумными лифтами OTIS.
 Устанавливается система «inHOME 2021» («Умный» дом) с IP-домофонией и единым ключом доступа smart key, видеонаблюдением по территории жилого комплекса. Датчики дыма, протечек с автоматической запорной арматурой и открытия входной двери надежно защищают квартиру, автоматически отправляя сигнал на пульт диспетчера УК и в мобильное приложение. Управлять квартирой можно через смартфон, меняя режим энергосбережения, оплачивая счета, контролируя расходы коммунальных ресурсов.

Комплексное благоустройство территории выполняется по новому корпоративному стандарту Группы Аквилон и предусматривает соблюдение всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, подземные паркинги, а также просторные гостевые автопарковки.

Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. В январе был введен в строй ЖК «NEXT1». Кроме того, к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности «Искра PARK», «Art.Line1» и «Familia». В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

*Сроки проведения акции 01.03.2022 по 31.03.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2,8 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 25,55 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:99; ООО СЗ «Берег». Жилой комплекс на пр. Ленинградский в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:286; ООО СЗ «Притяжение». Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803. Проектные декларации на сайте    

01 март 11:41 | : Экономика

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