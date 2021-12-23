Ремонт ВПП аэропорта им. Ф. Абрамова сделает взлет и посадку более приятными

Перспективы работы главного аэропорта региона обсудили на заседании комиссии Общественной палаты Архангельской области по промышленной политике, ЛПК, транспорту, дорогам, туризму и развитию Арктики.
Главной темой стала организация авиасообщения на время реконструкции главной воздушной гавани Поморья. Как отметил председатель комиссии Эрнест Белокоровин, эта тема сегодня очень волнует северян. До начала ремонтных работ изменений в работе аэропорта не будет, сообщили представители областного минтранса.
По словам заместителя министра транспорта Архангельской области Юрия Попова, часть работ по реконструкции была проведена ранее. Перрон реконструировали в 2015 году за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Реконструкция полосы не производилась в аэропорту Архангельск уже почти 40 лет – с 1983 года.
— Уже в 2009–2010 годах по результатам проведенных обследований стало ясно, что полоса износилась, в том числе сами плиты и основания. Безусловно, требуется комплексная реконструкция взлетно-посадочной полосы, – рассказал Юрий Попов.
В 2021 году в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» начата разработка проектно-сметной документации по реконструкции. Заказчиком выступает ФГБУ «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Мероприятие вошло в Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры РФ.
— Работа над проектно-сметной документацией выполнена на 85 процентов и должна завершиться в марте 2022 года, а после этого пройти госэкспертизу, – отметил Юрий Попов. – Поэтому основные работы по реконструкции аэропорта Архангельск начнутся не ранее 2023 года, завершить их планируется в декабре 2024-го.
Реконструкцию предполагается провести в три этапа. Сначала отремонтировать левую и правую части взлетно-посадочной полосы. В это время прием и отправка воздушных судов аэропортом будет обеспечиваться в штатном режиме. На третьем этапе начнется ремонт центральной части полосы, что потребует временного пересмотра графика полетов.
Как подчеркнули в минтрасе Архангельской области, на период ограничения полетов прорабатывается возможность увеличения объема железнодорожных перевозок. Там, где это возможно, будут также использоваться небольшие воздушные суда. Частично авиасообщение планируется организовать через аэропорт Васьково. В ведомстве также заверили, что основную часть работ по ремонту Краснофлотского автомобильного моста к моменту ограничения авиасообщения планируется закончить.