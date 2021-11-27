При покупке квартир у Группы Аквилон действуют специальные условия*

В январе действует специальная рассрочка на квартиры в жилых комплексах «Аквилон REKA» в Архангельске и «Квартал 100» в Северодвинске.
Покупатели могут выбрать вариант рассрочки платежей «50/50», когда половина зафиксированной стоимости вносится сразу, а вторая половина - через 1 год. Рассрочка «20/80» по такой же схеме предоставляется на 6 месяцев. Также среди специальных условий при покупке в рассрочку действует скидка 15% от базовой стоимости квартиры.
Консультацию по всем вопросам можно получить по телефонам: 8(8182) 60-40-31 в Архангельске и 8(8182) 60-31-87 в Северодвинске. А также в офисах Группы Аквилон на ул. Попова, 14, 6 этаж в столице Поморья и на ул. Ломоносова, 85к1, 1 этаж в городе корабелов.
ЖК «АКВИЛОН REKA» строится в историческом районе Архангельска – Соломбале. В рамках программы развития застроенных территорий Группа Аквилон расселила аварийный дом №18 на ул. Валявкина. Чтобы осуществить комплексное освоение территории застройщик выкупил частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.
Архитектурную концепцию ЖК разработал известный градостроитель из Финляндии Юкка Тиккенен. Одной из главных особенностей нового жилого комплекса является его расположение на берегу реки. Из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» размещены у реки и будут иметь отдельную закрытую территорию с благоустройством. Корпуса класса «комфорт» расположены рядом, на второй от берега линии.
Сейчас на 1-м этапе строительства на корпусах 1 и 2 завершено возведение стен и перекрытий 8-го этажа, полностью выполнена кирпичная кладка наружных стен, на 80% сделана кровля. На корпусе 1 закончено устройство внутренних перегородок, смонтировано 100% окон, ведутся работы по устройству фасада (80%). Продолжается прокладка внутридомовых инженерных сетей и монтаж лифтов. На корпусе 2 ведется монтаж внутренних перегородок на 8-м этаже. На 2-м этапе строительства завершены монолитные работы по возведению стен 8-го этажа корпуса 3, на корпусе 4 возводят стены 5-го этажа. Сдача двух первых корпусов намечена на 2-й квартал 2023 года.
В целом ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле. Клуб бесплатно будет передан в собственность жильцов.
Поскольку дорожная инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в модернизации Группа Аквилон профинансировала разработку проектно-сметной документации для транспортной развязки на пересечении ул. Советская и ул. Валявкина. Готовый проект будет передан администрации Архангельска, и в дальнейшем включен в программу ремонта и реконструкции городских дорог. Таким образом новая транспортная развязка позволит обеспечить транспортную доступность как Соломбалы в целом, так и нового микрорайона общей площадью до 30 тыс. кв. м, который реализует Группа Аквилон.
В Северодвинске по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон в рамках масштабного инвестпроекта «Квартал 100» выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст городу. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, а также подземным паркингом. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.
В рамках проекта выполнены все необходимые расчеты по нагрузкам на инженерные сети. От ресурсоснабжающих организаций получены технические условия по подключению всех объектов к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Проведены инженерные изыскания, выполнены динамические испытания грунтов и перекладка канализационного коллектора. Проект прошел предусмотренную законом экспертизу. Администрацией Северодвинска выдано разрешение на строительство 1-й очереди жилого комплекса «Квартал 100».
В настоящее время завершено погружение свай для 1-й очереди жилого комплекса. Строители приступили к заливке ростверка фундамента. Горожанами в 1-й очереди жилого комплекса уже приобретено более 60 квартир и забронировано – более 100. На 10 помещений общественно-делового назначения на первом этаже поступило 90 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска.
Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «NEXT1», «Искра PARK» и «Art.Line1». В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
*Сроки проведения акции с 01.01.2022 по 31.01.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-31 и 8 (8182) 60-31-87. Приобрести квартиру в рассрочку можно оплатив от 20% от стоимости квартиры при заключении договора. Остаток выплачивается единовременным платежом до января 2023 г. Скидка в размере 15% рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс. 1 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.