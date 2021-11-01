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В «РВК-Архангельск» рассказали о работах на Ленинградском проспекте в выходные дни

В минувшие выходные специалисты «РВК-Архангельск» провели масштабные ремонтные мероприятия на магистрали водоснабжения диаметром 600 мм в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Галушина. На объекте работали две аварийно-ремонтные бригады, была задействована вся необходимая спецтехника предприятия.

«Ремонтные работы осложнялись значительной глубиной прокладки трубопровода — более пяти метров и быстрым пребыванием большого объёма грунтовых вод, которые нельзя было остановить, и их приходилось постоянно откачивать. Наши специалисты работали посменно, без остановки, чтобы максимально быстро обнаружить точное место повреждения и приступить к его устранению», — рассказал бригадир «РВК-Архангельск» Роман Сахаров.

В ходе работ сотрудники «РВК-Архангельск» провели шурфление участка, разработали и на глубине пять метров закрепили стенки котлована объемом более 100 кубометров. Восстановительные мероприятия закончились уже глубокой ночью — к 2.30 ремонт был полностью завершен и началось заполнение системы водой.

«Ремонтные работы на магистральных водоводах крупных диаметров — это всегда решение целого комплекса задач, принятие сложных технологических решений. Благодаря слаженной работе, мы справились с достаточно непростой задачей — провели реконструкцию магистрального водовода диаметром 600 мм для повышения надежности водоснабжения южной части Архангельска и Левого берега», — подчеркнул и.о. главного инженера «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.

 

17 январь 13:47 | : Экономика

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