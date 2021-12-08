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В Плесецке введен в эксплуатацию жилой дом для переселенцев из аварийного жилья 

Подрядчик, компания «БЕЛЫЙ ДОМ», завершила строительство на семь месяцев раньше предусмотренного контрактом срока. 
 
 Ещё одна трудовая победа архангельских строителей: многоквартирный жилой дом в Плесецке официально введен в эксплуатацию как объект завершенного строительства. Теперь это не строительная площадка, а жилой дом с определённым адресом — улица Октябрьская, 77. 
 
 Как рассказал глава Плесецкого муниципального округа Игорь Арсентьев, уже в январе 2022 года будут заключены договоры социального найма, и новосёлы — 63 семьи — получат ключи от новых благоустроенных квартир. 
 
 К возведению социального объекта компания-подрядчик приступила в апреле этого года. 
 
 — Столь быстрые сроки строительства на качестве не отражаются, — отметил представитель фирмы «БЕЛЫЙ ДОМ» Алексей Нибабин. — Залог высокого темпа — в чётко продуманной организации работ, в ответственном подходе к своему делу, в поддержке, которую нам оказывали и местные власти, и региональное министерство строительства. 
 
 Погодные условия пока не позволяют завершить работы по озеленению прилегающей к дому территории — они будут завершены весной. Но сам дом готов принимать новосёлов. Обратим внимание, что здесь установлен лифт для маломобильных граждан — единственный в округе. 
 
 Кстати говоря, для Плесецка дом на улице Октябрьской — первый объект, с которого в округе начали реализацию 3 этапа федеральной программы переселения из аварийного жилья. Его стоимость превышает 153 миллиона рублей. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

 

31 декабрь 11:55 | : Экономика

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