РВК-Архангельск проводит масштабную «зачистку» на КНС

Масштабная «зачистка» идет на объектах водоотведения «РВК-Архангельск». 24 канализационно-насосные станции (КНС) полностью очищены от копившихся годами иловых отложений, которые «принесли» канализационные стоки. Всего в рамках производственной программы предприятия до конца 2021 года работы по очистке будут проведены на 56-ти КНС.
По оценке специалистов, предстоит избавиться еще от 1800 кубометров отложений. На небольших КНС вакуумной спецтехникой выкачивается от 20 до 40 кубометров мусорно-грязевой субстанции, в районных этот объем составляет 100 «кубов», а в больших – таких, как на КНС-10 на ул. Чкалова - более 300 кубометров.
«Проведение данных мероприятий позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования: насосы не будут забиваться грязью и блокироваться – сегодня мы сталкиваемся с этим ежедневно. Кроме того, увеличится полезный объем приемных отделений станций, а соответственно, и их производительность», — рассказал начальник ЦНКС «РВК-Архангельск» Вячеслав Насекин.
Работы ведутся с привлечением подрядной организации – ООО «Гидросервис-2000», специалисты и техника которой прибыли в Архангельск из Москвы. Важно отметить, что весь процесс выполняется без отключения абонентов.
«Для проведения работ мы используем универсальные гидродинамические комплексы, оборудование которых позволяет в автономном режиме быстро и эффективно проводить работы по очистке трубопроводов диаметром до 2000 мм и очистке резервуаров различных объемов в любом регионе страны. Ил мы поднимаем с помощью вакуума, твердый осадок – разбиваем и размываем мощным напором воды. После нас приемные камеры канализационных станций выглядят как новые», — рассказал технолог «Гидросервис-2000» Виталий Копьяк.
Напоминаем, что система городской канализации не предназначена для утилизации отходов. Посторонние предметы наносят вред насосным станциям и очистным сооружениям, ставят под угрозу стабильное предоставление горожанам услуг водоотведения. В результате засоров появляется неприятный запах, загрязняются улицы, происходит подтопление подвальных помещений жилых домов. «РВК-Архангельск» призывает горожан правильно пользоваться канализацией и с уважением относиться к работе людей, которые круглосуточно, без выходных дней и праздников, при любых погодных условиях обеспечивают жизнедеятельность в нашем городе.