Дожить до апреля. Когда сотрудникам архангельских компаний поднимут зарплаты?

По данным Банка данных заработных плат hh.ru, по состоянию на конец начало декабря 2021 года 61,5% компаний в Архангельской области в этом году проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства, еще около 7,7% компаний пересматривают уровень дохода своих сотрудников 2 раза в год, а вот у 30,8% политика пересмотра зарплат не утверждена и пересмотра не проводится вовсе.
Исходя из аналитики, полученной от компаний от компаний СЗФО и в том числе из Архангельской области, которые предоставили информацию в Банк данных зарплат hh.ru о планах ближайшего пересмотра зарплат видно, что наибольшая часть (20% компаний) собираются обсуждать вопросы изменения зарплаты сотрудников в апреле 2022 года. Еще 13% будут рассматривать зарплатный вопрос по итогам первого квартала 2022, а именно в марте. Кроме того, у работающих жителей Архангельской области есть возможность узнать о возможном повышении зарплаты уже в декабре 2021, а также в январе и феврале 2022 года – по 6,7% компаний ставят в планы пересмотр зарплат на эти месяцы.
Касаемо размера пересмотра зарплат: в среднем работодатели СЗФО и в том числе Архангельской области пока что планируют пересмотр на 5%. То есть если на данный момент средняя предлагаемая зарплата в регионе достигает 46 378 рублей, то после ближайшего пересмотра она может достигнуть примерно 48 500.