Частный полигон ТКО в Виноградовском районе хочет денег, но не хочет работать

В очередной раз региональному оператору по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор» приходится опровергать недостоверную информацию распростроняемую в СМИ и социальных сетях. С 3 декабря в Виноградовском районе частный полигон, который принадлежит ООО «ТрансДорПроект» ограничил доступ перевозчику регионального оператора на свой объект. Не так давно по инициативе общественников, там проведена проверка и как выяснилось, захоронение твердых коммунальных отходов производится с грубыми нарушениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», который обязует владельцев полигонов производить обязательную изоляцию отходов, если они не подлежат дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах. Это необходимо, чтобы вредные вещества не попадали в окружающую среду. Изоляция должна проводится с помощью грунта, который укладывается поверх отходов слоем не менее 20 см. Но ООО «ТрансДорПроект» видимо решил, что закон писан не для него. Более того, чать отходов собственники полигона размещали на соседнем земельном участке, который не входит в границы объекта. Данные факты подтверждаются правоохранительными органами и составленными протоколами об административных правонарушениях в отношении ООО «ТрансДорПроект».
Нарушая технический регламент обращения с ТКО, частный полигон выставлял счета за те виды работ, которые не производил и настаивал на их оплате. Удивительно, но весь комплекс работ связанный с оплатой захоронения заложен в тарифе и полигону ничего не мешало соблюдать технологический процесс. Но ООО «ТрансДор Проект» предпочел экономить, в обход федерального законодательства. Однако при неисполнении ООО «ТрансДорПроект» производственной программы не несет затрат, а значи и региональный оператор не вправе оплачивать те виды работ, котрые не производились.
Проводимая реформа в очередной раз показывает, что далеко не все участники рынка готовы к жесткому регулированию всех процессов обращения с ТКО и соблюдению законодательства. Желание сэкономить и получить деньги за « мыльный пузырь» куда сильнее здравого отношения к отходам и сохранению окружающей среды.
Безкомпромисный подход регионалного отператора к регулипрованию и контролю всей технологической цепочки обращения с ТКО нравится не всем, что видет к противостоянию, судебным процессам и распространению недостоверной информации.
На сегодняшний день региональному оператору крайне не выгодно перенаправлять потоки ТКО из Виноградовского района в соседний Холмогорский. Но специалисты вынуждены искать наиболее реальные пути из сложившейся ситуации. На сегодняшний день самым оптимальным вариантом является направление потоков на полигон г. Архангельска через Холмогорский район. Главная задача – обеспечить обслуживание населения Виноградовского района в штатном режиме, не допуская мусорного коллапса.