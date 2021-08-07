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Новая больница в Мезени: открытие всё ближе

Строительство долгожданного нового корпуса Мезенской ЦРБ не останавливается ни на минуту. Всего лишь полгода назад подрядчик, компания «БЕЛЫЙ ДОМ», приступил к производству работ, а уже выполняется монтаж кровли.

Стоит напомнить, что возведение здания ведётся в рамках программы развития здравоохранения Архангельской области. Общая стоимость работ по контракту составляет 368 миллионов рублей.

Сейчас на строительной площадке идут работы, которые можно назвать внутренними: монтаж тепловых камер, кабельных трасс и карнизных плит.

— На днях мы завершили монтаж плоской кровли над рентгенкабинетом, — сообщает представитель фирмы-подрядчика Алексей Нибабин. — С учётом специфики помещения, это достаточно сложная и ответственная работа. Тем не менее, все было сделано в заданные сроки, отставания не допущено. Продолжаем работать.

По проекту, здание существующей больницы и новый корпус свяжет надземный переход. В новых помещениях планируется разместить взрослую поликлинику, отделение функциональной диагностики, кабинеты врачей и флюрограф. Здесь же расположатся детское и терапевтическое отделения,

Общая полезная площадь строящегося корпуса — 2700 квадратных метров. По контракту, подрядчик обязан завершить строительство в декабре 2022 года.

 

24 ноябрь 16:06 | : Экономика

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