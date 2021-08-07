«ЭкоИнтегратор»: стихийные свалки – зло

Региональный оператор ведет настоящую борьбу с несанкционированными свалками. Каждую неделю сотрудники ООО «ЭкоИнтегратор» выезжают на осмотр очередного места, заваленного мусором. Информация о свалках поступает, как от жителей, так и организаций. За последние два года региональным оператором выявлено в Архангельской области 205 свалок. Совместно с муниципалитетами убрано уже 125.
Как показала практика, чаще всего несанкционированные свалки устраивают юридические лица: торговые предприятия, гаражные кооперативы, СНТ. Так, например, в поселке Бобровово Приморского района специалистами ООО «ЭкоИнтегратор» зафиксирована свалка, которая появилась из-за нелегального вывоза отходов из одного архангельского магазина одежды и обуви. Его владелец по договоренности с перевозчиком вывозил в лес коробки, обертку и другие отходы от ведения торговой деятельности. По данному факту было составлено обращение в Архангельскую природоохранную прокуратуру. В таких случаях нарушителю грозит административное наказание. Установить организатора несанкционированной свалки помогли чеки в коробках.
Региональный оператор напоминает, что вывоз ТКО должен производится на полигоны, перевозчик обязан иметь соответствующую лицензию, а юридическому лицу, которое является отходообразователем, необходимо заключить договор с региональным оператором. Коробки, упаковку, пленку, стекло и жесть юрлица могут сдавать на переработку. Отходы, не подлежащие переработке утилизировать надо законными способами.
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