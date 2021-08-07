Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«ЭкоИнтегратор»: стихийные свалки – зло

Региональный оператор ведет настоящую борьбу с несанкционированными свалками. Каждую неделю сотрудники ООО «ЭкоИнтегратор» выезжают на осмотр очередного места, заваленного мусором. Информация о свалках поступает, как от жителей, так и организаций. За последние два года региональным оператором выявлено в Архангельской области 205 свалок. Совместно с муниципалитетами убрано уже 125.

Как показала практика, чаще всего несанкционированные свалки устраивают юридические лица: торговые предприятия, гаражные кооперативы, СНТ. Так, например, в поселке Бобровово Приморского района специалистами ООО «ЭкоИнтегратор» зафиксирована свалка, которая появилась из-за нелегального вывоза отходов из одного архангельского магазина одежды и обуви. Его владелец по договоренности с перевозчиком вывозил в лес коробки, обертку и другие отходы от ведения торговой деятельности. По данному факту было составлено обращение в Архангельскую природоохранную прокуратуру. В таких случаях нарушителю грозит административное наказание. Установить организатора несанкционированной свалки помогли чеки в коробках.

Региональный оператор напоминает, что вывоз ТКО должен производится на полигоны, перевозчик обязан иметь соответствующую лицензию, а юридическому лицу, которое является отходообразователем, необходимо заключить договор с региональным оператором. Коробки, упаковку, пленку, стекло и жесть юрлица могут сдавать на переработку. Отходы, не подлежащие переработке утилизировать надо законными способами.

Контакты для организаций, ИП:
+ 7 (8182) 63-70-05, dogovor@eco-tko.ru

 

21 ноябрь 13:28 | : Экономика

Главные новости


От блинов до стерляди. Чем потчевали в московских трактирах
Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (237)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20