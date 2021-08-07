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«БЕЛЫЙ ДОМ»: Строительство социальных домов на Карпогорской улице в Архангельске идёт по графику

Ввод в эксплуатацию новостроек ждут почти 320 семей архангелогородцев, которые пока живут в аварийных домах. Подрядчик строительства, которое ведётся в рамках региональной программы переселения из ветхого жилья, сообщил, что работы идут в соответствии с графиком.

Так, на сегодняшний день в одной из многоэтажек строители монтируют стеновые панели на 9 этаже, на семи этажах уже вставлены окна и балконные двери. Во втором, пятиподъездном доме идёт установка внутренних и наружных стеновых панелей, утепление цокольного перекрытия.

К работам на Каргопогорской улице компания «БЕЛЫЙ ДОМ» приступила в апреле этого года. Новоселье архангелогородцы справят уже следующим летом.

— По условиям контракта, мы должны обеспечить проектирование, строительство и ввести в эксплуатацию жилые здания до июля 2022 года. Одноподъездный дом рассчитан на 72 квартиры, пятиподъездный — на 247, — поясняет Алексей Нибабин, представитель подрядной организации. — Кроме того, здесь будет обустроена детская площадка, парковка и новая аллея.

Для обеспечения бесперебойной работы на объекте подрядчик расширил собственный парк техники и закупил автобетоносмеситель. Положительно на темпах строительства сказалось и увеличение численности строителей.

 

20 ноябрь 07:41 | : Экономика

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