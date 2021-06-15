Игорь Орлов устал работать с питерскими партнерами и переориентируется на Дагестан

Об этом бывший губернатор Архангельской области заявил на встрече с представителями ведущих промышленных предприятий Дагестана, прошедшей на «Северной верфи» Санкт-Петербурга, где он выступает в роли генерального директора.
«У нас есть проблемы с рядом петербургских компаний. Они не справляются с теми объемами поставок, которые нужны нам для соблюдения нормального рабочего ритма строительства. Поэтому мы ищем альтернативные конкурентные предложения».
Ранее Орлов со товарищи побывал на дагестанских предприятиях и впечатлился увиденным:
«Я со своими коллегами недавно побывал в Дагестане, познакомился с его промышленным кластером и был очень приятно удивлен высоким уровнем производства: великолепный станочный парк, отремонтированные цеха, квалифицированные кадры, современные энергичные руководители».
По мнению редакции, Игорю Анатольевичу совсем нескучно на новом месте. Впрочем, как и нам без него.