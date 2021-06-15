Успевай! В ЖК «Искра Park» остались последние 20 квартир!*

Группа Аквилон предлагает особые условия для приобретения квартир в новых жилых комплексах, строящихся в городе корабелов.
Так в рамках программы ипотеки с господдержкой Группа Аквилон совместно ПАО Сбербанк предлагает купить новое жилье с использованием кредита со ставкой всего 2,85%. Максимальный размер кредита – до 3 млн. рублей, срок – до 20 лет. При использовании данной программы, например, для покупки квартиры в ЖК «Искра Park» ежемесячный платеж составит 13 тыс. рублей!*
Жилой комплекс «Искра Park» возводится Группой «Аквилон» в центре Архангельска на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Завершение строительства запланировано на конец текущего года.
В настоящее время строители завершили кирпичную кладку стен и монтаж перекрытий 10-го этажа. Ведутся работы по устройству кровли. Оконные блоки смонтированы, продолжается монтаж холодных витражей. Заканчивается установка внутренних перегородок на 9-10-м этажа, штукатурка стен помещений и устройство стяжки полов. Завершается прокладка внутридомовых инженерных сетей, завершен монтаж наружных электросетей, ведется устройство теплотрассы.
В двухсекционном доме спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных. В каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Как и все новые проекты Группы «Аквилон» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества Э4, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены ЖК «Искра Park» толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты. Кроме того, как и во всех новых проектах система теплоснабжения имеет коллекторную разводку и поквартирный учет потребляемого тепла, что позволяет не только регулировать температуру в помещениях, но и существенно экономить на платежах.
В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Строительство жилого комплекса осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района Группа «Аквилон» провела открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Победивший проект будет реализован за счет средств застройщика.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
*Сроки проведения акции с 18.11.2021 по 31.12.2021. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел.: 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Срок ввода объекта в эксплуатацию до 01.12.2021г., передача участникам долевого строительства до 01.06.2022г. Перевод Искра Park (Искра парк) —Искра парк. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ "Элит Строй" . Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск,по проспекту Троицкий, 190. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:040713:31. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
** C 15.04.2021 по 01.07.2022 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщика ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (источник проектной декларации на сайте:https://наш.дом.рф) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,85% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.