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Покупатель будет распознавать Архангельскую область по морошке

Как сообщалось ранее, региональный ЦУР по заказу областного минэкономразвития провел социологическое исследование, направленное на изучение общественного мнения об отношении жителей региона к родному краю. В ходе соцопроса был составлен комплексный образ Архангельской области.

Респонденты отвечали на вопросы, с чем у них ассоциируется родной край, с какими предметами, явлениями, образами, цветами? Что вызывает чувство гордости за свою малую родину, какие известные товары выпускаются в регионе, их отличительные особенности и т.д. Все эти данные будут использованы при разработке единого регионального бренда, который впоследствии будет размещаться на производимой в регионе продукции.

Вторым этапом исследования стали групповые опросы представителей малого и среднего бизнеса, а также торговых сетей – специалисты ЦУР обобщили предпочтения предпринимательского сообщества о будущем товарном знаке.

Бизнес обсудил три варианта изображения, предложенные участниками опроса на первом этапе: еловая ветвь, ягода морошки и птица счастья. Обсуждались и другие образы, например, схематичное изображения северных рек, Белого моря и Соловков, а также абстрактные символы, связанные с Севером: лёд, снежинка, айсберг и т.д.

Большинство предпринимателей поддержали вариант эскиза с морошкой, так как визуальный образ северной ягоды, состоящий из нескольких одинаковых долек, как нельзя лучше подходит к образу региона, состоящего из большого количества районов примерно одинакового размера, и в целом образ морошки вызывает исключительно тёплые, позитивные ассоциации, прокомментировали результаты очередного этапа социсследования в ЦУР Архангельской области.

– Мнение жителей и предпринимателей – это основа для разработки проектов, связанных с региональной спецификой. Образ регионального бренда невозможно создать только благодаря креативу в отрыве от чувств и предпочтений жителей области. Результаты исследований помогут наиболее четко сформулировать требования к брэнду и добиться его успешной разработки, – прокомментировал разработку товарного знака заместитель министра экономического развития Архангельской области Сергей Паромов.

Стоит отметить, что во многих субъектах уже применяются региональные торговые бренды. Минэкономразвития намерен учесть опыт других областей, краев и республик с тем, чтобы в Архангельской области появился максимально приближенный к местной специфике и пожеланиям жителей Поморья торговый знак.

31 август 15:21 | : Экономика

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