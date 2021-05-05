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РВК-Архангельск «реанимировал» почти 15 километров сетей водоотведения

За два года «РВК-Архангельск» восстановил основные канализационные коллекторы в столице Поморья. Построенная в 60-70-е годы прошлого века городская система водоотведения за все время интенсивной эксплуатации не подвергалась серьезной профилактике, в связи с чем изношенность сетей местами достигала 100%. Проведенная предприятием-концессионером реновация повысила надёжность системы водоотведения и продлила ей «жизнь» еще на 50-60 лет.

Напомним, перед санацией на каждом участке проводилась гидродинамическая промывка и телеинспекция трубопроводов. Там где это было необходимо, специалисты восстановили все повреждённые колодцы и камеры, сломы и провалы трубопроводов.

 «В рамках инвестиционной программы мы за два года санировали самые изношенные канализационные коллекторы и восстановили пропускную способность 14,7 километров сетей водоотведения. При этом были обследованы и включены в программу наиболее ветхие участки сетей. К нормативному состоянию сейчас приводим коллекторы большого диаметра — это основные «артерии» системы водоотведения города, а затем перейдем к обновлению внутриквартальных канализационных сетей», – рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

 Современная санация трубопровода – это восстановление поврежденного участка трубы без проведения масштабных земляных работ. Однако в ряде случае вскрывать дорожное полотно все же приходится. Так, на коллекторе, проходящем под проспектом Ломоносова, были выявлены разрушенные участки, которые не позволили провести санацию, пока их не восстановили. С 5 по 8 августа работы проводились на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Северодвинской, здесь заменены два участка трубы – 9 и 3 метра, диаметром 500 мм, что на 200 мм больше первоначального. В течение двух суток была выполнена замена труб, проведена санация и восстановлено асфальтовое покрытие дороги.

«К радости жителей города, провалы на проспекте Ломоносова, возникшие из-за подмыва грунтов в результате изливов изношенного коллектора, будут устранены. Асфальтирование проведем щебёночно-мастичным асфальтобетоном, нижний слой мелкозернистый, верхний – крупнозернистый. Проблем с эксплуатацией этих участков дороги больше не будет», – заявил представитель подрядной организации Александр Ушаков.

 Следующий этап – восстановление коллектора от ул. Розы Люксембург до ул. Выучейского, где будет заменено 4 участка трубы с последующей санацией. Отметим, что ремонт ведётся без остановки коллектора, поэтому услуги водоотведения жителям и предприятиям города предоставляются в полном объеме.

   

09 август 16:15 | : Экономика

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