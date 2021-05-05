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В Архангельске закрылся футбольный клуб «Северная Двина»

Об этом сообщило руководство клуба на своих фирменных страничках в соцсетях. И поблагодарило болельщиков за верность.

Впрочем, кончину нельзя назвать скоропостижной. Финансовые неприятности у клуба начались почти сразу после отставки экс-губернатора Поморья Игоря Орлова. Который и сам любил попинать мяч, и сына к этому приучил, и супругу назначил главным попечителем.

Комментарий из соцсетей:

- И что самое обидное, этот клуб содержали все потребители эл. энергии Архангельской области.

В связи с произошедшим наблюдатели вспоминают, что неприятности у прославленного «Водника», когда-то чемпиона всего и вся, начались сразу после ухода Анатолия Ефремова.

Похоже, кроме губернаторов, спорт в Поморье на фиг никому не нужен…

07 август 15:48 | : Экономика / Скандалы

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