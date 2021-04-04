6 августа – старт продаж машиномест и кладовых в ЖК «ART.line1»

Все подробности о приобретении машиномест в паркинге и сити-боксов в новом жилом комплексе Группы «Аквилон» в центре Архангельска можно узнать по телефону 8(8182) 65-00-08.
Жилые комплексы, возводимые холдингом Группа «Аквилон» предусматривают встроенные паркинги. При этом них обеспечен максимальный комфорт: при движении по маршруту «паркинг – лифт - квартира» не нужно будет выходить на улицу. Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно-привлекательным делом, но и реально экономит средства. ЖК «ART.line1» располагает подземным паркингом на 35 машиномест.
Одной из основных проблем для современных новоселов остается нехватка места для удобного размещения всех вещей. Даже если новая квартира больше предыдущей, а ее планировка включает ниши и антресоли, свободного пространства со временем начинает не хватать. Кладовая дает возможность хранить все нужные крупногабаритные предметы, а на балконах и лоджиях можно устроить зону для отдыха. Покупка сити-бокса это реальная экономия: квадратные метры в кладовой значительно дешевле, чем в квартире. Кроме того, хранение лишних вещей в кладовой это освободит дом от грязи и убережет интерьер от возможных повреждений. В ЖК «ART.line1» спроектировано 29 сити-бокса.
Первый «артистичный» жилой комплекс Группы «Аквилон» в Архангельске строится на пр. Ломоносова межу ул. Володарского и ул. Серафимовича, в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной доступностью. Рядом расположены детсады №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки» и №147 «Рябинушка», школы №8, №9 и №22, гимназия №21 и Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника №2, поликлиника Северного медцентра им. Семашко, офтальмологическая клиника, Дворец спорта. В пешеходной доступности – набережная Северной Двины, историческая зона – пр. Чумбарова-Лучинского и Архангельский театр кукол.
Сейчас на 1-й очереди комплекса строители завершили кирпичную кладку стен т устройство перекрытия 8-го этажа, ведутся установка внутренних перегородок на 7-м этаже, остекление окон, прокладка внутренних инженерных сетей. Работы на пристроенном паркинге выполнены на 80%. На 2-й очереди заканчена кирпичная кладка стен 1-го этажа, ведется его перекрытие.
Жилой комплекс отличается высокими стандартами строительства, удачным расположением, применением современных технологий и реализацией уникального эстетического концепта. Особенностью ЖК «ART.Line» является его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, с акцентом на эстетике авангарда. Здесь в соседи смогут организовать зону буккроссинга, обмениваясь между собой литературой. В лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить уникальную арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора.
Каждая из очередей ЖК «ART.Line» получит благоустроенную территорию, включающую разновозрастные детские площадки с сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны отдыха и streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами. Во дворе устраиваются велопарковки, прокладываются безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.