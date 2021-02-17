Треть педагогов Архангельска пашут на две ставки

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, сколько учителей из Архангельска работают на нескольких работах или берут подработку.
Несмотря на то, что спрос на школьных учителей остается в стране традиционно высоким, преподавателям постоянно приходится брать дополнительную нагрузку, чтобы обеспечить себе достойный уровень дохода.
По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру 14-27 июля во всех регионах страны (2007 респондентов) – в том числе в Архангельске – среди клиентов сервиса – школьных учителей, 52% архангельских преподавателей работают на нескольких работах.
Из них 37% берут две или более ставок (в одной школе или в разных), 34% респондентов в качестве дополнительной нагрузки выбирают классное руководство, 18% берут «надомников» - учеников, которые из-за здоровья обучаются дома, 9% педагогов подрабатывают в качестве репетиторов.
При этом 63% опрошенных преподавателей отметили, что с переходом на дистанционную форму обучения в пандемию нагрузка по работе увеличилась в разы.
Больше всех в стране зарабатывают педагоги в Москве и Санкт-Петербурге – в среднем их зарплата составляет 100 000 руб. (в Архангельске – 30 000 руб.), а также молодые специалисты, готовые поехать работать в сельскую школу или отдаленные поселки.
Там в зависимости от региона молодой педагог сможет заработать 75 000-100 000 рублей в месяц.