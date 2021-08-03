«РВК-Архангельск» промыл 13 километров канализационных коллекторов

За семь месяцев этого года специалисты «РВК-Архангельск» промыли почти 13 километров магистральных канализационных коллекторов. Санация еще 3,3 км трубопроводов выполнена силами подрядной организации.
На сегодняшний день промыты коллекторы в районе улицы Советская и проспекта Ломоносова, Обводного канала и улицы Нагорной. Сейчас полным ходом идут работы по промывке центрального коллектора на улице Выучейского.
Напомним, в 2020 году было промыто и санировано 19 километров канализационных трубопроводов на улицах Галушина, Урицкого, Тимме, Дачной, Дежневцев, Холмогорской, Чкалова. В 2019 году первозданную чистоту обрели сети, проложенные в районах улиц Воскресенская, Гайдара, Логинова и Огородная.
«Коллекторы большого диаметра от 800 до 1000 мм мы промываем гидродинамическим способом с использованием современной спецтехники. Комплектация каналопромывочных машин позволяет работать в комбинированном режиме. Суть его в том, что в трубу под давлением порядка от 140 до 200 бар подается струя воды с последующей откачкой этой же машиной. Мощный напор буквально сметает со стенок коллектора скопившиеся отложения и загрязнения, а потом с помощью вакуумного насоса собирает их, словно пылесос», - рассказал начальник цеха канализации «РВК-Архангельск» Александр Благинин.
Способ гидродинамической промывки канализационных коллекторов надежный, быстрый и экологичный – он не наносит ущерба трубам. Ранее профилактика проводилась механическим способом, теперь же техника полностью заменяет ручной труд нескольких бригад и помогает устранить засоры, к которым ранее невозможно было подобраться.
«Если три года назад в центре города запах канализации появлялся регулярно, то сегодня с уверенностью могу сказать, что нам удалось в корне изменить ситуацию. И это результат большой планомерной работы. Проведена санация всех канализационных коллекторов от «тысячного» до «пятисотого» диаметра - мы восстановили их работоспособность, вычистили до проходного сечения, фактически сделали «броню» внутри трубы. Сегодня у нас практически новые трубы, из которых все стоки транспортируются на КНС. Мы не наблюдаем нештатных ситуаций на центральных коллекторах, значительно сокращено количество подпоров на сетях канализации в районах города», - отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.
В то же время, «РВК-Архангельск» напоминает, что основная причина засоров городской системы водоотведения заключается в несоблюдении некоторыми жителями элементарных правил пользования хозяйственно-бытовой канализацией. Ежедневно специалисты предприятия извлекают из коллекторов тряпки, салфетки, строительный мусор, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, песок, скотч, наполнитель кошачьих туалетов.