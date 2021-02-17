ЖК «Искра Park» в Архангельске подключают к коммуникациям

Жилой комплекс «Искра Park» возводится Группой «Аквилон» в центре Архангельска на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
В настоящее время строители завершают кирпичную кладку стен 10-го этажа, и заканчивают установку внутренних перегородок на 7-м этаже. Монтаж оконных блоков выполнен на 2-8-м этажах. Ведутся работы по устройству кровли, штукатурке стен помещений, установке систем автоматической пожарной сигнализации. Внутридомовые инженерные сети проложены: отопление – 45%, электроснабжение – 70%, водопровод – 20%, канализация – 60%, вентиляция – 20%.
В двухсекционном доме спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных. В каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Как и все новые проекты Группы «Аквилон» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества Э4, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены ЖК «Искра Park» толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты. Кроме того, как и во всех новых проектах система теплоснабжения имеет коллекторную разводку и поквартирный учет потребляемого тепла, что позволяет не только регулировать температуру в помещениях, но и существенно экономить на платежах.
В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Строительство жилого комплекса осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района Группа «Аквилон» провела открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Победивший проект будет реализован за счет средств застройщика.