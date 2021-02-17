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Романтика за большие деньги. Лучшие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

Заместитель генерального директора по производству - https://bit.ly/3zYPz5d (от 150 000 руб. на руки)

Оператор форвардера - https://bit.ly/3lgy506 (от 150 000 руб. на руки)

Мастер ЭМР (слаботочные сети) на объект, о. Новая Земля - https://bit.ly/3fmPfFp (от 150 000 руб. на руки)

Инженер геодезист - https://bit.ly/2Vb2zG0 (от 140 000 руб. до вычета НДФЛ)

Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/3fliGrC (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)

03 август 07:15 | : Экономика

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