Романтика за большие деньги. Лучшие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Заместитель генерального директора по производству - https://bit.ly/3zYPz5d (от 150 000 руб. на руки)
Оператор форвардера - https://bit.ly/3lgy506 (от 150 000 руб. на руки)
Мастер ЭМР (слаботочные сети) на объект, о. Новая Земля - https://bit.ly/3fmPfFp (от 150 000 руб. на руки)
Инженер геодезист - https://bit.ly/2Vb2zG0 (от 140 000 руб. до вычета НДФЛ)
Маляр / Промышленный альпинист - https://bit.ly/3fliGrC (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)