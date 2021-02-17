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Разговор Цыбульского с Путиным принес областному бюджету 300 миллионов

А разговор был о необходимости скорейшего ремонта дороги, связывающей областной центр с Онегой. Ее еще часто называли «стиральной доской» И вот, пожалуйста…

Распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства РФ 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск – Онега подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Благодаря поддержке этого проекта на самом высоком уровне уже в этом году дорожники приступят к практическим работам по капитальному ремонту дороги на Онегу. Однако это лишь первый этап масштабного проекта, поэтому Александр Цыбульский поручил заместителю председателя правительства Архангельской области Дмитрию Рожину уже сейчас начать прорабатывать варианты привлечения дополнительных федеральных средств.

И это только первый транш, который позволит привести в нормативное состояние участок автомобильной дороги от деревни Рикасиха до деревни Кянда протяженностью 16,4 км. Завершение капитального ремонта этого участка запланировано на 2022 год.

Общая сумма софинансирования работ по проекту -1.2 млрд. рублей.

02 август 15:44 | : Экономика

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