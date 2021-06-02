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Архангельская школа №23 будет выглядеть как новенькая

Как сообщает пресс-служба областного центра, подрядчик уже обследовал здание одной из старейших школ Архангельска, расположенной на проспекте Троицкий, 162.

 Работы выполняет ООО «Гарант» из Санкт-Петербурга. Компания проведет инженерные изыскания и техническое обследование, после чего займется разработкой проектно-сметной документации на капремонт.

По словам директора школы № 23 Натальи Чижовой, представители подрядчика побывали на объекте, провели обследования в помещениях школы, изучили инженерные коммуникации, посмотрели фундамент, чердак, подвал и крышу. В некоторых помещениях также обследовались перекрытия, для чего пришлось убирать полы.

 - Следующий этап работ - разработка проекта и сметы. Затем нам предстоит пройти экспертизу проектной стоимости. На подготовку дается 90 дней. Подрядчик выполняет обязательства, все работы идут по графику, - подчеркнула Наталья Чижова.

Здание школы № 23 было построено в 1936 году. Почти 20 лет школа функционировала как мужская, и лишь в 1955 году в школу впервые пришли девочки. В 1937 году, в канун столетия со дня гибели А.С.Пушкина, школе было присвоено имя поэта. В 1971 году здание было переоборудовано. В прошлом учебном году здесь обучалось 512 ребят.

 

 

21 июль 12:47 | : Экономика

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