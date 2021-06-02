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Проект квартала 100 Группы «Аквилон» в Северодвинске станет Арктическим

Компания «Аквилон-Инвнест-Северодвинск» станет резидентом Арктической зоны РФ. Это еще раз подтверждает, что Группа «Аквилон» вкладывает серьезные инвестиции в развитие города корабелов.

Об этом было заявлено в ходе визита в регион в июне делегации корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Члены делегации во главе с управляющим директором корпорации Глебом Стауриным побывали в Северодвинске, осмотрели будущую стройплощадку. Руководство Группы «Аквилон» подробно познакомило гостей с параметрами проекта и подтвердило, что застройщик начал процедуру получения статуса резидента Арктической зоны России.

- Архангельская область находится в тройке лидеров по количеству резидентов Арктической зоны РФ, причем по динамике регистрации новых участников программы Поморье уже на первом месте. Строительство жилья, особенно в таких масштабах как мы увидели – это очень серьезные инвестиции, и для Арктической зоны сейчас это пожалуй самый большой по объемам квадратных метров проект, включающий в себя. При этом и социальную составляющую, - отметил Глеб Стаурин.

Напомним, что в Северодвинске продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства. По контракту с муниципалитетом в квартале 100 Группа «Аквилон» должна построить общедоступный парк на берегу озера Театральное, новый детсад и современный жилой комплекс. Общий объем инвестиций в проект запланирован в объеме не менее 2,23 млрд. рублей.
Архитектурной мастерской Михаила Мамошина был создан эскизный проект концепции комплексного освоения территории квартала 100. Михаил Александрович - академик архитектуры, уроженец Онеги, работающий в Санкт-Петербурге. Он внимательно изучил предшествующие проекты, консультировался со специалистами бывшего Ленгипрогора, разрабатывавшими советские Генеральные планы Северодвинска. В итоге концепция получила ряд престижных наград, в том числе и Союза архитекторов России. Ее оценили специалисты с мировым именем.
В полном соответствии с действующей в Северодвинске градостроительной документацией для выполнения технических проектов общедоступного парка, детсада и жилого комплекса, после заключения договора аренды земельного участка были разработаны и утверждены проекты планировки и межевания земельных участков. Застройщик выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, передаст муниципалитету. На оставшейся территории будет построен жилой комплекс площадью не более 50 тыс. кв. м с высотностью не более 8-9 этажей. Каждый из домов получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.
В рамках проекта были выполнены все необходимые расчеты по нагрузкам на инженерные сети. От ресурсоснабжающих организаций получены технические условия по подключению всех объектов к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Проведены инженерные изыскания, выполнены динамические испытания грунтов. В настоящее время на территории земельного участка в квартале 100 завершаются работы по выносу канализационного коллектора. В соответствии с действующим законодательством, вынос инженерных сетей осуществляется на основании ордера на проведение земляных работ. Застройщиком был выполнен проект перекладки инженерных сетей, согласованный в установленном порядке. Администрацией Северодвинска выдан ордер на проведение земляных работ. Таким образом работы выполняются в полном соответствии с действующим законодательством.
Проект комплексного освоения квартала 100 проходит предусмотренную законом экспертизу. После чего все необходимые документы будут направлены в городскую администрацию для получения разрешения на строительство.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

 

20 июль 08:49 | : Экономика

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