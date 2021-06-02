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В бюджет Архангельской области через образование влилось 27 миллиардов

В Москве прошла Всероссийская конференция ОНФ «Перспективы развития Российского образования, науки, культуры и спорта», на которой были подведены итоги развития отрасли и намечены новые цели.

– У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным, – определила общие цели для системы образования руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва.

В России создают национальную систему для всестороннего развития каждого ребенка. По словам Елены Шмелёвой, работа по адресному развитию детей ведётся в России уже несколько лет, и уже есть первые уникальные достижения.

Один из главных успехов - улучшение комплексной образовательной среды. Это строительство и реконструкция школ, усиление университетов, внедрение цифровых технологий. Появляются новые места в сфере дополнительного образования. На конференции также шла речь об увеличении бюджетных и целевых мест в вузах, о мерах поддержки региональных университетов и научных организаций.

Немало в плане развития системы образования сделано за минувший год и в Архангельской области. В 2020 году за счет средств областного и федерального бюджетов осуществлялось строительство шести школ, было отремонтировано 32 школы, 21 спортзал в сельских школах, благоустроены территории 17 школ.

На базе САФУ создан Дом научной коллаборации. В сельских школах и учебных заведениях малых городов открыты 65 центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». В этом году появится еще 30 новых «точек».

В новом учебном году на базе школы № 77в Исакогорском округе Архангельска заработает первый в регионе школьный детский технопарк «Кванториум». «Кванториум» направлен на развитие у ребят естественно-научной, информационной и математической грамотности, формирование креативного мышления, совершенствование навыков технологической направленности. До конца 2023 года школьные кванториумы должны быть созданы в трех учебных заведениях Поморья.

Все эти инновации призваны содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации их практических проектов.

– Архангельская область проводит активную работу по выявлению и поддержке талантливых детей. В 2020 году более 65 тысяч учеников Поморья стали участниками Всероссийской олимпиады школьников. Без малого восемь тысяч педагогов прошли дополнительное профессиональное обучение, – отметил министр образования Олег Русинов. – В 2020 году на реализацию госпрограммы «Развитие образования и науки Архангельской области» направлено более 27 млрд рублей. Это на 19 процентов больше, чем годом ранее.

16 июль 13:10 | : Экономика

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