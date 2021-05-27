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Трудяги из Архангельской области с неуверенностью смотрят в будущее

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, насколько жители Архангельской области уверены в том, что смогут в течение следующих трех месяцев без проблем найти работу, а также представители каких профсфер испытывают наименьшую уверенность в скором трудоустройстве.

Анализ настроения соискателей по итогам 2 квартала показал, что индекс оптимизма относительно трудоустройства в ближайшие месяцы в целом по стране не вырос и остался на уровне начала 2021 года – 0,16 пункта. Меньше других верят в скорое успешное трудоустройство жители Москвы и Московской области (0,12 пункта), а также петербуржцы – 0,15 пункта. С другой стороны, максимально уверены в своих возможностях жители Дальнего Востока (0,27).

Архангельская области набрала лишь 0,04 пункта, что существенно ниже среднероссийского уровня, и оказалась на 60 месте среди регионов России, в которых жители с оптимизмом смотрят на вопрос поиска работы в течение трех ближайших месяцев. Самый высокий показатель среди регионов СЗФО показали Калининградская и Мурманская области.

По данным службы исследований hh.ru, в настоящий момент уверены в успешности поиска новой работы в течение квартала 52% жителей Архангельской области, не разделяют их позицию 43% опрошенных. 

Наиболее уверены в успешном трудоустройстве сотрудники сферы продаж, спорта и салонов красоты. Наименьшая уверенность на данный момент у представителей сферы НКО, инсталляции и сервиса.

14 июль 09:22 | : Экономика

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