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"ЭкоИнтегратор" продолжает выставлять контейнеры для РНО

В Архангельске продолжается установка контейнеров для раздельного накопения отходов. Весной в областном центре появились первые 165 синих баков для макулатуры, жести, пластика и стекла.

В июле во дворах столицы Поморья появятся еще 60 контейнеров. Желтые наклейки на них подробно рассказывают для каких отходов они предназначены.

Кроме того, в июле контейнеры для раздельного сбора установят в Новодвинске, там появится 30 контейнеров, и Северодвинске, где поставят 50 синих баков.

Все, раздельно собранные отходы, поступают на Архангельский мусоросортировочный комплекс для досортировки и прессования. Далее брикеты с прессованным пластиком и макулатурой и жестью отправляются на переработку. Стекло разделяют на светлое и темное и превращают в стеклобой.

Адреса, по которым установлены синие контейнеры для раздельного сбора сухих отходов, можно посмотреть на сайте регионального оператора www.eco-tko (в разделе "Потребителям") и на сервисе Яндекс.Карты.

Согласно проекту, реализуемого региональным оператором совместно с правительством Архангельской области, к концу года в архангельской агломерации будут размещены 2000 контейнеров для раздельного сбора. Жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска получат широкие возможности для раздельного накопления отходов, что в свою очередь снизит нагрузку на имеющиеся полигоны.


02 июль 15:45 | : Экономика

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