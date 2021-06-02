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САФУ понравилось сотрудничать с Группой "Аквилон". "Аквилону" тоже понравилось

Напомним, что стройплощадки Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске успешно используются для практических занятий студентов Высшей инженерной школы Северного арктического федерального университета (направление – «Строительство).

В адрес генерального директора Группы «Аквилон» Алексея Попкова пришли благодарности за организацию посещения стройплощадок от руководства и преподавателей САФУ.

- Мы искренне благодарны Вам за помощь в проведении образовательных экскурсий для слушателей, обучающихся по программе профобучения «Бетонщик». Особую признательность выражаем заместителю руководителя строительного отдела Андрею Свидлову и инженеру технадзора Антону Кашину, благодаря которым слушатели познакомились со всем циклом работ с бетоном и требованиями по охране труда, - пишет директор Северодвинского филиала САФУ Наталья Никулина.

- Спасибо за организацию экскурсии. Студентам и преподавателям очень полезно  и интересно посещать стройплощадки. Надеемся, что через год тоже можно будет прийти, - отметила преподаватель кафедра строительной механики и сопротивления материалов САФУ Ольга Заборская.

Напомним, что в рамках Соглашения о сотрудничестве между САФУ и Группой «Аквилон», строительная компания предоставляет свои стройплощадки в столице Поморья и Северодвинске для проведения ознакомительных и практических занятий будущих инженеров.

- Мы продолжим взаимодействии с Северным Арктическим федеральным университетом. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты, получившие качественное образование, связали своё будущее со строительством. Уверен, что сегодняшние студенты, получив дипломы, смогут найти интересную работу в нашей компании, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
В 2018 году председатель Совета директоров холдинга Группы «Аквилон» Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали Соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом.
Соглашение о сотрудничестве и трудоустройстве выпускников САФУ предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. При этом предусмотрено активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для будущей работы.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

 

28 июнь 09:13 | : Экономика

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