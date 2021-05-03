"Мы не иждивенцы". Отношение россиян к базовому безусловному доходу

Депутаты Госдумы вновь вернулись к идее базового безусловного дохода для граждан России, называется сумма в 10 тысяч рублей в месяц. Каждый второй россиянин поддерживает инициативу законотворцев, однако ежемесячная желаемая выплата составляет в среднем 30 тысяч рублей на человека. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Введение в России базового безусловного дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников — 12%, их доводы: «Нужна достойная оплата труда для людей, а не подачки от государства, которые будут плодить иждивенцев»; «Определенный класс людей вообще перестанет работать»; «Рекурсия налогов в карман и обратно»; «Деньги большинством будут растрачены бесцельно». Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян.
Мужчины поддерживают идею введения базового безусловного дохода активнее женщин (52 и 47% соответственно). Число сторонников инициативы растет с увеличением возраста опрошенных: 37% среди молодежи до 24 лет и 54% среди россиян старше 45 лет.