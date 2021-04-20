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Жители Архангельской области трепещут перед перспективой поиска новой работы

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Архангельской области чувствуют, что им может быть достаточно сложно найти новую работу по своей специальности (-0,37 пункта) в то время, как в целом средний уровень у остальных жителей Северо-Запада составляет (-0,35).

На первом месте в исследовании в целом по стране – соискатели из Псковской области (-0,17 пункта). Для сравнения средний уровень ощущения сложности поиска новой работы по России составляет -0,37 пункта. Хуже настроения только у соискателей из Москвы и Московской области, которые набрали -0,39 пункта.

Внутри региона 20% опрошенных соискателей из Архангельской области ощущают, что в их профессиональной области найти работу им будет скорее не сложно. В противовес им 71% опрошенных отметили, что сложности все-таки могут возникнуть. В разрезе профобластей исследование показывает, что меньше всего беспокоятся по поводу поиска работы представители из сферы «Продажи» (-0,19 пункта). Второе место по ощущению отсутствия проблем с поиском работы разделили представители из сферы фитнеса и салонов красоты, медицинские работники, а также рабочий персонал и строители.

С другой стороны, сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья – у них самые низкие рейтинги настроения.

08 июнь 08:36 | : Экономика

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